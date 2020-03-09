Диетолог рассказала, как правильно нужно набирать вес

Диетолог рассказала, как правильно набирать вес / Лиза

Известный специалист-диетолог Оскана Скиталинская, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, рассказала о том, как правильно нужно набирать вес - без вреда для организма.

Если индекс массы тела у вас меньше, чем 18-18,5, тогда есть смысл набирать вес. Это должны быть два параллельных пути. Первый - питание полезными продуктами с высокой калорийностью (кашами), должны быть включены белки, необходимые для построения мышц (рыба, мясо, птица). В рационе должно быть картофель и блюда из нее, например, яичница с отварным картофелем в мундире. Следует употреблять ягоды и фрукты, а также калорийные продукты, прежде всего, орехи. Принимать пищу чаще - четыре раза в день", - заявила она.

По словам Скиталинской, качественный набор веса не может осуществляться без занятия спортом.

"Второй - параллельно должно быть физическая активность. Имеют биты упражнения с небольшим количеством повторов, силовые (чуть выше, чем средний вес), под руководством тренера. Тогда за счет наращивания мышечной массы увеличится ваш вес тела", - заявила она.

Напомним, ранее Оксана Скиталинская назвала натуральный энергетик, который мгновенно придает силы телу, а также рассказала, полезны ли блюда украинской кухни для здоровья.