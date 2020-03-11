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Из Рады – за "баранку" авто: "козак" Гаврилюк рассказал, сколько зарабатывает в такси

11 марта 2020, 11:03

Михаил Гаврилюк не исключает, что в будущем может стать директором или руководителем.

Михаил Гаврилюк
Михаил Гаврилюк работает в такси/ скриншот

Экс-активист Евромайдана и бывший нардеп VIII созыва (фракция Народный фронт) Михаил Гаврилюк (также известный под псевдонимом "Козак"), который подался на работу в такси, рассказал, сколько зарабатывает.

По его словам, доход от работы таксистом в Киеве составляет от 15 до 35 тысяч гривен в месяц. При этом бывший нардеп доволен, что у него свободный график работы.

"Сегодня, например, за час заработал тысячу гривен. Понял, что мне хватит и больше у меня нет настроения сегодня работать. На этом закрываюсь и иду отдыхать. Если захочу еще тысячу заработать, то пойду часик-полтора поработаю", – рассказал Гаврилюк 5 каналу.

По его словам, будучи народным депутатом, он зарабатывал в первые месяцы всего 4 тысячи гривен, под конец каденции – 28 тысяч гривен, а в конвертах ничего не получал.

При этом он все же надеется найти другую работу: "Работаю, потому что нужно жить за что-то. Надеюсь, что со временем буду иметь лучшую работу, возможно, директором, возможно, каким-то руководителем. Сейчас так". 

Баллотироваться в депутаты еще раз Гаврилюк не собирается, говорит, что его супруга против такой идеи.

Украинцы поддержали "Козака", отметив, что нет такой работы, которой стоит стыдиться:

"Працювати ніколи не соромно, соромно лежати на дивані"

"Людина пішла працювати! Для вас це дивно? Схоже, да, бо ми точно не звикли до того, щоб депутат після своєї каденції йшов працювати, а не як найєми з сєрлєщами знову ліз до корита"

"Дуже щира та приємна людина! Тримайся, козаче! Коли тебе беркути на морозі голим тримали, було набагато гірше!"

"Это впервые в Украине, когда бывший депутат работает обычным таксистом! Дай Бог ему здоровья и удачи!!!"

Напомним, ранее пользователь Facebook Михаил Шнайдер опубликовал пост, в котором рассказал - после окончания срока своих депутатских полномочий Михаил Гаврилюк начал работать таксистом в Киеве.  Позже экс-нардеп подтвердил, что действительно работает в такси. 

"Но если серьезно, то да, я решил некоторое время потаксовать. Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост. Это, конечно, не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю, и ни от какой работы не откажусь. Поэтому пока так", - написал в Facebook бывший нардеп от Народного фронта.

Михаил Гаврилюк такси новости Украины
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