"Живу как все": Гаврилюк подтвердил, что работает таксистом

Михаил Гаврилюк / УНИАН

Михаил Гаврилюк (известным широким массам украинцев как "козак Гаврилюк") - экс-нардеп VIII созыва из фракции Народный фронт" (у которого недавно нашли трехэтажный дом в Карпатах) подтвердил, что сейчас занимается работой водителя такси в одной из киевских служб.

"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому", – рассказал он в комментарии порталу КП в Украине.

К слову, Гаврилюк на прошлогодних досрочных выборах в Раду баллотировался по одному из мажоритарных округов на Киевщине. Однако не преуспел – его кандидатуру поддержало всего 512 человек.

Напомним, ранее пользователь Facebook Михаил Шнайдер опубликовал пост, в котором рассказал - после окончания срока своих депутатских полномочий Михаил Гаврилюк начал работать таксистом в Киеве. Большинство пользователей в комментариях к посту позитивно оценили новую работу "казака Гаврилюка".