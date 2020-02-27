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"Живу как все": Гаврилюк подтвердил, что работает таксистом

27 февраля 2020, 15:56

"Козак" Гаврилюк не стал отпираться от информации, распространившейся по Сети

Гаврилюк
Михаил Гаврилюк / УНИАН

Михаил Гаврилюк (известным широким массам украинцев как "козак Гаврилюк") - экс-нардеп VIII созыва из фракции Народный фронт" (у которого недавно нашли трехэтажный дом в Карпатах) подтвердил, что сейчас занимается работой водителя такси в одной из киевских служб.
"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому", – рассказал он в комментарии порталу КП в Украине. 

К слову, Гаврилюк на прошлогодних досрочных выборах в Раду баллотировался по одному из мажоритарных округов на Киевщине. Однако не преуспел – его кандидатуру поддержало всего 512 человек. 

Напомним, ранее пользователь Facebook Михаил Шнайдер опубликовал пост, в котором рассказал - после окончания срока своих депутатских полномочий Михаил Гаврилюк начал работать таксистом в Киеве.  Большинство пользователей в комментариях к посту позитивно оценили новую работу "казака Гаврилюка".

Михаил Гаврилюк Казак Гаврилюк таксист новости Украины
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