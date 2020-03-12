"Пять заразившихся": Украина эвакуирует из Китая новую "порцию" своих граждан

Дмитрий Кулеба / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Министерство иностранных дел планирует провести еще одну эвакуацию украинцев из Китая. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, который находится в Ухане.

"Мы вместе - Министерство иностранных дел совместно с Министерством инфраструктуры - начинаем подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая", - заявил Кулеба на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД для реагирования на распространение коронавируса COVID-19 в мире.

При этом он указал, что только десять человек хотят вернуться.

"Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, который находится в Ухане. Из них 10 выразили желание эвакуироваться", - заявил глава МИД.

Кроме того, он указал, что пока известно пяти случаях заражения украинцев заграницей.

"По состоянию на сейчас нам известно об одном гражданине в Италии. Еще четверо в Японии, но они уже выписаны из больницы. То есть их жизни ничего не угрожает", - уточнил Кулеба.

Как сообщал Главред, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами. Прибывших из Китая разместили в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Местные жители устроили масштабные акции протеста. Они бросали камни в автобус, развели костер и строили баррикаду. Кроме того, местные жители угрожали сжечь санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя украинцев.

В пресс-службе Нацполиции заявили, что за день было задержано 24 участника акции протеста. Позже местные жители сообщили, что беспорядки в Новых Санжарах Полтавской области во время эвакуации украинцев из Китая спровоцировали приезжие.