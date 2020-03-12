"Пять заразившихся": Украина эвакуирует из Китая новую "порцию" своих граждан

Дмитрий Кулеба он указал, что только десять человек хотят вернуться домой из Китая
Министерство иностранных дел планирует провести еще одну эвакуацию украинцев из Китая. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, который находится в Ухане.
"Мы вместе - Министерство иностранных дел совместно с Министерством инфраструктуры - начинаем подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая", - заявил Кулеба на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД для реагирования на распространение коронавируса COVID-19 в мире.
При этом он указал, что только десять человек хотят вернуться.
"Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, который находится в Ухане. Из них 10 выразили желание эвакуироваться", - заявил глава МИД.
Кроме того, он указал, что пока известно пяти случаях заражения украинцев заграницей.
"По состоянию на сейчас нам известно об одном гражданине в Италии. Еще четверо в Японии, но они уже выписаны из больницы. То есть их жизни ничего не угрожает", - уточнил Кулеба.
Как сообщал Главред, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами. Прибывших из Китая разместили в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.
Местные жители устроили масштабные акции протеста. Они бросали камни в автобус, развели костер и строили баррикаду. Кроме того, местные жители угрожали сжечь санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя украинцев.
В пресс-службе Нацполиции заявили, что за день было задержано 24 участника акции протеста. Позже местные жители сообщили, что беспорядки в Новых Санжарах Полтавской области во время эвакуации украинцев из Китая спровоцировали приезжие.