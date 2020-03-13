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Экономист рассказал, будут ли перебои с продуктами во время карантина

13 марта 2020, 18:44

Эксперт считает, что те, кто решит поднять цены в период, когда закрыты границы, сделает большую глупость.

продукты, подорожание
Экономист рассказал, ощутят ли украинцы нехватку продуктов и товаров ежедневного потребления в период карантина / fakty.ictv.ua

В Украине не будет перебоев с какими-либо товарами из-за закрытых границ.

Об этом в комментарии Главреду заявил экономист Игорь Гарбарук.

"На сегодняшний день нет угрозы, что чего-то из продуктов или товаров ежедневного потребления будет не хватать. У нас всего предостаточно внутри страны. Это – самое главное. Потому мы просто должны заняться импортозамещением", – уверен Гарбарук.

По словам эксперта, теперь задача премьер-министра, министров финансов и экономики – связаться с украинскими бизнес-компаниями и организовать замещение тех товаров, которые возможно, в ближайшие две недели не попадут на наш рынок.  

Для роста цен, по мнению Гарбарука, оснований в связи с закрытием границы тоже нет.

"Если кто-то поднимет цены, он сделает полную глупость. Потому что весь наш рынок перенасыщен товарами. Дай бог, чтобы покупательная способность украинцев была такая, чтобы они были в состоянии все это купить! Потому на сегодняшний день никаких оснований для роста цен нет", – подчеркнул экономист.

Ранее экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что ожидать перебоев с товарами не стоит, а вот цены на отдельные группы товаров могут подскочить с 20-30% до на 100%.

В пятницу, 13 марта Украина закрыла границу для въезда иностранным гражданам. Запрет будет действовать две недели, после чего Совет примет дальнейшее решение относительно необходимости его продления или отмены. За день до этого в стране был объявлен общенациональный карантин.

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