Деньги важнее: из Украины массово вывозят медицинские маски, шокирующие цифры

Из Украины массово вывозят маски / УНИАН

Украинцы в очередной раз продемонстрировали, как сильно они любят деньги, и что плевать они хотели на китайский вирус и своих соотечественников. На фоне ситуации с коронавирусом в мире и нехватку средств борьбы с уханьской заразой, из Украины вывозят медицинские маски. Более того, медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды из Украины, заявил глава Государственной таможенной службы (ГТС) Максим Нефедов.

"У нас за эти выходные маски стали самым популярным товаром для контрабанды, больше даже, чем сигареты", - высказался Нефедов на своей странице в Фейсбуке.

Глава ГТС отметил, что его ведомству удалось остановить незаконный вывоз за границу 135 000 медицинских масок различных видов.

"На Ягодине остановили вывоз 20000 масок, скрытых в обшивке авто. На Шегинях задержали 28 тисяч масок, которыми напаковали весь салон авто. На Рава-Русской гражданин Польши пытался вывезти 11 000 масок. В Херсонском аэропорту остановили вывоз 21 тысячи масок, которые могли улететь в Израиль. И опять-таки, на Ягодине остановили вывоз 50000 масок в Швейцарию ", - написал Нефедов в Facebook.

Отметим, в комментариях под сообщением Нефедова его упрекнули в том, что на прошлой неделе он не обращал на подобные случаи внимание.

"Отакои. На прошлой неделе в Борисполе партию задержало МВД. Вы включали дурака, что нет запрета на вывоз и что у нас аптеки не закупают маски, хотя заводы стоят без заказов. Теперь контрабанда недели", - пишет Александр Червоний.

Также Нефедов назвал фейком информацию о том, что из Украины вывезли 900 тонн масок.

"Гарні звіти, як ви гарно боретесь з контрабандою звичайних людей. А ЯК БЕЗ ВАШОГО ВІДОМА 900 ТОНН МАСОК ВИЇХАЛО ЗА КОРДОН. ЯКІ БУЛИ ОПЛАЧЕНІ ГОТІВКОЮ ? Про це вже міністри інших країн говорять", - спросил Балдин Николай.

"Это фейк", - ответил Нефедов.

Читайте такжеВласти бессильны: Covid-19 будет бушевать до 2021 года, заболеют миллионы – СМИНапомним, ранее премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Украина якобы готова была продать стране партию медицинских масок в 2 млн шт., но в итоге продала их в Германию.

"Мы уже приготовили чемодан с 1,2 млн евро наличными. Собирались лететь за ними правительственным бортом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил за маски и купил их", – сказал Пеллегрини.