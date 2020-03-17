Мешками выносят: в "ДНР" назревает продуктовый кризис из-за коронавирусной паники

В "ДНР" паника из-за коронавируса / УНИАН

У боевиков "ДНР" заканчиваются продукты питания. Так, местные жители разгребают продукты на фоне коронавирусной паники.

"Еще на прошлой неделе ничего не предвещало паники, но в последние дни мы с трудом справляемся. Стали мешками брать крупы и сахар. Мы, если честно, не видим для этого никаких обоснованных причин – границу с Россией не закрывали, поставки идут в полном объеме. Да и из дома выходить вроде никто у нас не запрещал", – сообщают Донецкие новости.

При этом террористы заверили, что на ассортименте на прилавках начинающийся ажиотаж пока никак не отразился, а в некоторых торговых сетях и вовсе нет никакого ажиотажа.

"В Донецке ситуация примерно такая же: некоторые люди предпочитают подготовиться к возможному карантину заранее. Однако, это пока единичные случаи", – утверждают в "ДНР".

Также оккупанты заверили, что "крупные сети также предпринимают меры по недопущению дефицита продуктов и делают более крупные поставки социально значимой группы товаров".

Как ранее сообщал Главред, глава МВД Арсен Аваков выступил с инициативой закрыть контрольно-пропускные пункты на время действия карантина для тех жителей оккупированных территорий.