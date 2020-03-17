Горсовет решил закрыть метро Харькова – сроки и чем заменят

Коронавирус в Харькове закрыл метро – Новости Харькова / Фото pixabay.com

Из-за коронавируса закрывается метро в Харькове.

Департамент инфраструктуры горсовета постановил, что последний клиент сможет воспользоваться услугами Харьковского метрополитена до 20:00 сегодняшнего дня, 17 марта. Возобновить работу метро планируется 3 апреля.

Вместо метро люди смогут воспользоваться наземным транспортом. При этом для электрического общественного транспорта также вводится специальный режим, расписание которого пока не уточняется.

Горожанам уже пообещали организовать подвоз к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.

Как сообщалось, в Харькове закроют детские сады и школы на карантин. Харьковский градоначальник объяснил, почему город присоединится ко всеукраинскому карантину из-за коронавируса.

Напомним, с полуночи вторника, 17 марта 2020 года, украинские власти отменили полностью международные регулярные пассажирские рейсы (авиа-, железнодорожные и автобусные).

Как известно, 11 марта 2020 года украинское правительство приняло решение ввести в Украине карантин – вплоть по 3 апреля. 16 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабмин закрыть метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре (и прекратить междугородние перевозки).