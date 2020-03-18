Нардепы назвали условия для введения режима ЧП в Украине

Коронавирус диагностировали уже у 14 человек в Украине / Reuters

Если в Украине будет осложняться ситуация с коронавирусом COVID-19, то Верховная Рада все же может ввести режим чрезвычайного положения. Об этом заявили сразу несколько народных депутатов.

В частности, на этой неделе Верховная Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание для того, чтобы проголосовать введение чрезвычайного положения в Украине, сообщил в эфире телеканала Прямой народный депутат из группы За будущее Дмитрий Лубинец.

"За чрезвычайное положение я проголосую, когда я буду видеть этот прогресс больных и, соответственно, буду понимать, что нужно прекращать сообщение между областями, если где-то нарастает эпидситуация. Поэтому я здесь поддерживаю", - добавил представитель Слуги народа Вячеслав Рублев.

Напомним, в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где были зафиксированы лабораторно подтвержденные случаи коронавируса. Речь идет о Черновицкой и Житомирской областях.

Как сообщал Главред, по данным Минздрава, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, из них 10 - в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской областях, два случая заражения коронавирусом - в Киеве. Зафиксированы два летальных случая.

17 марта в Украине возросло число подозрений на коронавирус COVID-19. В частности, госпитализированы 6 человек на Львовщине, 4 - на Винничине.