Карантин: в Украине выписали первый штраф за "перебор" пассажиров в маршрутке

В Одессе водителя маршрутку оштрафовали за нарушения карантина / УНИАН

В среду, 18 марта, в Одессе выписали штраф водителю маршрутки, нарушившим одно из главным требований карантина, введенного в Украине в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-19.

Соответствующее сообщение опубликовал портал 04 868. По данным журналистов, полицейские остановили для осмотра автобус маршрута № 201. И обнаружили нарушение карантинных правил перевозки пассажиров - в салоне вместо 10 пассажиров ехали 12. Общая сумма штрафа составила 1,7 тысячи гривен.

Как заявлял на брифинге заявил руководитель Нацполиции Игорь Клименко, с 18 марта полицейские и мобильные группы контролируют выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок.

Напомним, ранее вечером 17 марта в Киеве закрыли метро – подземка приостановила работу как минимум до 3 апреля. В связи с этим Главред рассказал, как в КГГА решили разработать маршруты наземного транспорта, которые могли бы воспроизвести направления веток подземки.