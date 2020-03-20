Украина стала главным покупателем российской свинины

На столах украинцев находится преимущественно свинина из России / xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai

В феврале Украина заняла лидирующую позицию по закупкам свинины из Российской Федерации.

Как свидетельствуют данные мониторинга Центра агроаналитики российского Минсельхоза, за минувший месяц в Украину была поставлена свинина на 4,5 миллиона долларов.

Уточняется, что в Украине импорт мяса из России вырос до 2,7 тысяч тонн. Для сравнения, в феврале прошлого года российской свинины было завезено на сумму в 1,7 миллиона долларов.

Следует добавить, что месяцев ранее – в январе 2020 года - Украина импортировала 991 т свинины на сумму 1,91 миллиона долларов. Основным поставщиком в этот период стала Канада, ее доля на рынке составила 75,3%.

Основными поставщиками свинины в Украину в первом месяце текущего года были:

Канада — 746 тыс. т на $1,44 млн (75,3%);

Польша — 82 тыс. т на $157 тыс. (8,23%);

Нидерланды — 81 тыс. т на $155 тыс. (8,13%);

Других стран — 83 тыс. т на $159 тыс. (8,34%).

В целом в Украине в начале 2020 года импорт свинины превысил экспорт почти в 20 раз.

Напомним, чиновники из Европейского союза сняли запрет на ввоз мяса птицы из Украины.

Ранее в Евросоюзе обвинили Украину в использовании лазеек в Соглашении об ассоциации для наращивания экспорта курятины.