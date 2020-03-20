Украина стала главным покупателем российской свинины

За минувший месяц закупки превысили сумму в 4,5 миллионов долларов.
В феврале Украина заняла лидирующую позицию по закупкам свинины из Российской Федерации.
Как свидетельствуют данные мониторинга Центра агроаналитики российского Минсельхоза, за минувший месяц в Украину была поставлена свинина на 4,5 миллиона долларов.
Уточняется, что в Украине импорт мяса из России вырос до 2,7 тысяч тонн. Для сравнения, в феврале прошлого года российской свинины было завезено на сумму в 1,7 миллиона долларов.
Следует добавить, что месяцев ранее – в январе 2020 года - Украина импортировала 991 т свинины на сумму 1,91 миллиона долларов. Основным поставщиком в этот период стала Канада, ее доля на рынке составила 75,3%.
Основными поставщиками свинины в Украину в первом месяце текущего года были:
Канада — 746 тыс. т на $1,44 млн (75,3%);
Польша — 82 тыс. т на $157 тыс. (8,23%);
Нидерланды — 81 тыс. т на $155 тыс. (8,13%);
Других стран — 83 тыс. т на $159 тыс. (8,34%).
В целом в Украине в начале 2020 года импорт свинины превысил экспорт почти в 20 раз.
Напомним, чиновники из Европейского союза сняли запрет на ввоз мяса птицы из Украины.
Ранее в Евросоюзе обвинили Украину в использовании лазеек в Соглашении об ассоциации для наращивания экспорта курятины.