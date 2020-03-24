Чертовая дюжина: на Буковине выявили новые случаи заражения китайским вирусом

В Украине возросло число заражений коронавирусом / УНИАН

В Черновицкой области зафиксировали 13 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил глава ОДА Сергей Осачук.

Напомним, по состоянию на вторник, 24 марта, в Украине зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом.

По данным Минздрава, по состоянию на 10:00 диагноз "коронавирус" лабораторно подтвержден у 84 человек, трое инфицированных скончались, а один пациент выздоровел.

Кроме того, лечение от китайского вируса за рубежом сейчас проходит 21 гражданин Украины. В настоящее время лечение в Германии проходят 5, в Доминиканской Республике - 4, Омане - 3, Италии, Польши и ОАЭ - по 2, в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах - по 1 украинцу.