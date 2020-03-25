Правительство назначило новую главу Министерства образования

Любомира Мандзий стала и.о. министра образования / Фото: пресс-служба Министерства образования

На заседании Кабмина 25 марта было принято решение назначить исполняющей обязанности министра образования и науки Украины Любомиру Мандзий.

"Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное: мы не имеем времени на медленные решения, нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое", - цитирует пресс-служба МОН новоназначенного министра.

С сентября 2019 года Мандзий занимала должность заместителя экс-министра Минобразования Анны Новосад. Также правительство уволило с этой должности другого заместителя Новосад - Юрия Полюховича, назначенного 10 марта.

Как известно, Мандзий родилась 10 мая 1973 года в селе Опака Львовской области. В 1995 году окончила Львовский государственный университет им. Ивана Франко по специальности География. В 1998-2001 годах училась в аспирантуре вуза по специальности Политические институты и процессы. Затем работала на кафедре политологии философского факультета университета им. Франко. Позже возглавляла департамент образования и науки Львовской ОГА. С сентября 2019 года работала заместителем бывшего министра Анны Новосад.

Напомним, на этой неделе украинские школьники на каникулах, но уже сегодня известно, что 3 апреля никто в школу не идет - карантин продлен до 24 апреля, и это станет серьезным вызовом для Министерства образования.

Напомним, ранее в Украине проведение пробного внешнего независимого оценивания знаний перенесли на 4 и 11 апреля.