Непобедимый вирус: инфекционист озвучил пугающую статистику

Инфекционист назвал число зараженных коронавирусом в Украине / РБК-Украина

Жуткий коронавирус стремительно распространяется по миру, не стала исключением, к сожалению, и наша страна.

Согласно с данными врача-инфекциониста и бывшего директора Центра здоровья Владимиры Курпиты, количество инфицированных коронавирусом в Украине может достигать 4-5 тысяч. По его словам, обнаружить все случаи невозможно, иначе вирус уже давно бы локализировали.

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"По одной из моделей прогнозирования по коронавирусу, можно рассчитывать, что на одного умершего у нас может быть до 100-150 больных. Другая модель говорит, что на одного умершего может быть до 800 инфицированных. В этих пределах вероятно и колеблются цифры, и если мы говорим, что в Украине 5 официальных и 6 неофициальных смертей, то соответственно количество инфицированных может достигать 4-5 тысяч. Нет ни одной инфекционной болезни в мире, где можно говорить, что выявлены все 100%. Если бы мы могли это делать, болезнь бы локализовали", – отметил он в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, ни одна страна мира, не показывает 100-процентные данные инфицированных на коронавирус. Пропуски есть, и это подтверждают данные из Китая и Италии.

"Могу привести пример по кори, когда у нас было по 20 тысяч случаев. Но это было 60% выявленных, еще 40% мы могли не обнаружить. Коронавирус – молодой вирус, поэтому давать более точные прогнозы по количеству инфицированных украинцев я бы не решился. Все случаи у нас действительно не обнаружены, но так же их не обнаруживают ни США, ни в Италии, ни в Китае. Такая практика", – подытожил он.

Ранее Доктор Комаровский уже пояснил, что жаропонижающие средства парацетамол и ибупрофен при коронавирусе нужно принимать не по графику, а лишь симптоматически – когда зашкаливает температура.

Напомним, на утро пятницы, 27 марта, в Украине официально зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из всех лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 – 5 летальных, 4 пациента выздоровели.