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Готовьте маски и антисептик: опасная хворь добралась до еще одного города

27 марта 2020, 22:56

Первый случай заражения китайским коронавирусом зафиксировали в Хмельницком.

коронавирус,Украина
Коронавирус добрался до Хмельницкого / УНИАН

Китайский коронавирус сегодня добрался еще до одного украинского города - на этот раз первый случай инфицирования обнаружили в Хмельницком.

Как сообщила пресс-служба городского совета в Facebook, ранее экспресс-тест показал отрицательный результат у пациента, однако диагноз подтвердили лабораторно.

Уточняется, что состояние больного средней тяжести, он стабилен. У других пяти пациентов в области с подозрением на COVID-19 коронавирус не подтвердился.

Коронавирус в Украине

Напомним, на утро пятницы, 27 марта, в Украине официально зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из всех лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 – 5 летальных, 4 пациента выздоровели.

Как ранее писал Главред,  в Тернопольской области тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины в областной инфекционной больнице выдали родственникам в черном пакете. При этом близкие умершего были вынуждены самостоятельно помещать тело покойного в гроб и загружать в свою машину для того, чтобы отвезти на захоронение.

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