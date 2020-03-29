Депутат, грудной ребенок и студенты из Туркменистана: Covid-19 расползается по стране

Депутат облсовета заразился коронавирусом / Фото: Facebook/Геннадий Фукс

В Запорожье коронавирусом заразился депутат местного областного совета от фракции ВО Батькивщина Геннадий Фукс.

"Вынужден сообщить вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевания коронавирусом Covid-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", – написал депутат на своей странице в Facebook.

По словам Фукса, для паники нет повода, поэтому он рекомендовал соотечественникам сохранять спокойствие. Депутат накануне вернулся из Израиля, где, очевидно, и произошло заражение. Сейчас он находится на лечении в областной инфекционной больнице. Его состояние врачи оценивают, как средней тяжести.

В городе Умань Черкасской области выявлены сразу четыре случая инфицирования коронавирусом, среди зараженных оказался и шестимесячный ребенок.

Читайте также"Сидите, бл*ть, дома": хирург из Сум гневно обратился к нарушителям карантина"Есть тревожные новости. В нашу инфекционную больницу обратились 6 человек, в них были взяты анализы и отправлены в город Черкассы. Сегодня у нас есть 4 случая зараженных. В других двух тесты показали отрицательный результат", - сообщил в Facebook мэр Умани Александр Цебрий.

По словам мэра, все инфицированные являются гражданами Туркменистана, в Умани они учатся в университете. Студенты с грудным ребенком признались, что недавно общались с гражданами Турции, у которых присутствовали явные признаки ОРВИ.

"Я еще раз хочу призвать уманьчан не паниковать, но и быть социально ответственными. Прежде всего соблюдайте режим карантина, заботьтесь о людях пожилого возраста, о своих родителях. Выполняйте все указания и рекомендации врачей, здоровья вам", – подчеркнул городской голова.

Напомним, по состоянию на вечер 28 марта в Украине официально лабораторно подтверждено 356 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19.

Как ранее писал Главред, в Тернопольской области тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины в областной инфекционной больнице выдали родственникам в черном пакете. При этом близкие умершего были вынуждены самостоятельно помещать тело покойного в гроб и загружать в свою машину для того, чтобы отвезти на захоронение.