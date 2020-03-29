УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Депутат, грудной ребенок и студенты из Туркменистана: Covid-19 расползается по стране

29 марта 2020, 00:27

Новые случаи коронавируса обнаружили в Запорожье и Умани.

Депутат облсовета заразился коронавирусом / Фото: Facebook/Геннадий Фукс

В Запорожье коронавирусом заразился депутат местного областного совета от фракции ВО Батькивщина Геннадий Фукс.

"Вынужден сообщить вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевания коронавирусом Covid-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", – написал депутат на своей странице в Facebook.

По словам Фукса, для паники нет повода, поэтому он рекомендовал соотечественникам сохранять спокойствие. Депутат накануне вернулся из Израиля, где, очевидно, и произошло заражение. Сейчас он находится на лечении в областной инфекционной больнице. Его состояние врачи оценивают, как средней тяжести.

В городе Умань Черкасской области выявлены сразу четыре случая инфицирования коронавирусом, среди зараженных оказался и шестимесячный ребенок.

Читайте также"Сидите, бл*ть, дома": хирург из Сум гневно обратился к нарушителям карантина"Есть тревожные новости. В нашу инфекционную больницу обратились 6 человек, в них были взяты анализы и отправлены в город Черкассы. Сегодня у нас есть 4 случая зараженных. В других двух тесты показали отрицательный результат", - сообщил в Facebook мэр Умани Александр Цебрий.

По словам мэра, все инфицированные являются гражданами Туркменистана, в Умани они учатся в университете. Студенты с грудным ребенком признались, что недавно общались с гражданами Турции, у которых присутствовали явные признаки ОРВИ.

"Я еще раз хочу призвать уманьчан не паниковать, но и быть социально ответственными. Прежде всего соблюдайте режим карантина, заботьтесь о людях пожилого возраста, о своих родителях. Выполняйте все указания и рекомендации врачей, здоровья вам", – подчеркнул городской голова.

Напомним, по состоянию на вечер 28 марта в Украине официально лабораторно подтверждено 356 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19.

Как ранее писал Главред, в Тернопольской области тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины в областной инфекционной больнице выдали родственникам в черном пакете. При этом близкие умершего были вынуждены самостоятельно помещать тело покойного в гроб и загружать в свою машину для того, чтобы отвезти на захоронение.

Сейчас вы просматриваете новость «Депутат, грудной ребенок и студенты из Туркменистана: Covid-19 расползается по стране». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:04
"Нам точно п*здец": Губерниев предрек массовый мор в России
01:39
"Не ждите температуры": заболевшая коронавирусом украинка указала на главную опасность
01:13
Карантин в Украине: в ГПСУ рассказали, как пересечь "закрытую границу"
00:58
Подозрение на коронавирус: в Минздраве рассказали, что делать пациентам без декларации
00:37
Китайский вирус "поселился" в онкодиспансере в Виннице: подробности Видео
00:27
Депутат, грудной ребенок и студенты из Туркменистана: Covid-19 расползается по стране
00:19
29 марта – какой сегодня праздник: что делать в Саввин день 2020 Видео
28 марта, суббота
23:58
Эпидемия коронавируса: в Киеве закрыли стоматологии
23:42
В Венгрии придумали оригинальный способ профилактики коронавируса
23:29
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 28 марта Видео
22:54
Плюс 46 заболевших: в Украине растет количество инфицированных коронавирусом Видео
22:25
В Виннице ограничили въезд в город из-за эпидемии коронавируса
21:57
Каждые 17 минут: коронавирусный мор охватил один из самых больших городов США
21:30
"Сидите, бл*ть, дома": хирург из Сум гневно обратился к нарушителям карантина
20:58
От 50% и выше: как в Украине на карантине подорожали продукты
20:54
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новая искра и сладкий успех Видео
20:52
Украинцы получат от государства деньги из-за карантина: кому и за что заплатят
20:27
Как приготовить необычный постный борщ – рецепт Видео
20:15
Настоящее испытание: синоптики шокировали прогнозом погоды на лето
20:13
Один из заразившихся коронавирусом нардепов вылечился - СМИ
20:00
Без "понтов" – в моду вернулась мужская стрижка полька из 70-х: фото Фото
19:45
"Нападут деньги": астролог сказал, для кого апрель станет супер-месяцем
19:10
Как сделать вкуснейший кекс быстро и просто, рецепты Видео
19:09
"Экономике будут вилы": Усик распек продление карантина из-за коронавируса в Украине Видео
18:44
Границу закрыли, но не совсем: в МИД объяснили, как можно попасть в Украину
18:15
В России заявили об открытии препарата для лечения коронавируса
18:14
"Очень опасен": Гончарук заговорил о дефолте в Украине
17:57
Запрет на выход из дома: в Украине пошли на жесткие меры из-за карантина
17:40
"Без инфекционных больниц": Радуцкий рассказал, что будет с медреформой Супрун
17:23
Россия полностью закрывает границы из-за эпидемии коронавируса
17:10
Самые модные женские стрижки 2020, которые визуально стройнят - фото Фото
17:00
"Не представляет интереса": Рябошапка упрекнул Венедиктову
16:42
Сотни тысяч под угрозой: эксперт предупредила о неожиданной опасности коронавируса Видео
16:31
"Пытался разрулить": Аваков назвал место, где Крищенко мог подхватить коронавирус
16:09
Емец под вопросом: Рада назначит трех министров – СМИ
16:08
Коронавирус в Украине: эксперт назвал сроки пика заболеваемости Видео
16:01
В Запорожской области выписали первого выздоровевшего от коронавируса Видео
15:40
Банкиры рассказали, как карантин ударил по курсу доллара
15:26
Испания заливается слезами: коронавирус "убил" небывалое количество людей Видео
15:08
"Домой, видишь ли, захотелось": украинка с собачкой из Китая распекла заробитчан Видео
14:54
Погода на Пасху 2020: синоптик ошарашил неожиданным прогнозом
14:38
Уханьская зараза наступает: британцы срочно оборудовали морг на 12 тысяч мест Видео
14:33
"Сидите, курва, дома": "слуга народа" жестко осадил противников карантина Видео
14:00
Заболевшая коронавирусом нардеп Скороход рассказала о пугающем симптоме
13:56
Военные времен Януковича и Порошенко: Зеленский провел кадровые перестановки в командовании ВСУ
12:56
"Подтвержден коронавирус": еще один нардеп слег с COVID-19
12:10
"Некому буде спасать": украинцы нагло скрывают от врачей симптомы коронавируса Видео
11:30
Драконовский карантин в Киеве: что запретят продавать в магазинах
11:11
Коронавирус устроил громкие похороны старого мира мнение
10:33
"Вжарит минус": синоптики предупредили о губительной непогоде в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять