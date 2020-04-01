Минздрав увеличил зарплату медикам: кому повезло и на сколько повысят

В Минздраве приняли решение повысить оклады медицинским работникам на время пандемии коронавируса.
Коронавирус в Украине прогрессирует - в связи с этим Минздрав обнародовал перечень специальностей медработников, которым будут втрое увеличены оклады.
Уже за март медицинские работники получат доплату в размере трех должностных окладов, отмечается на Facebook-странице ведомства.
Приказом, который подписал Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата:
- экстренный медицинский техник;
- врач-пульмонолог;
- врач-инфекционист;
- врач-патологоанатом;
- врач-епидемиолог;
- врач-лаборант;
- врач-анестезиолог;
- врач-радиолог;
- врач-бактериолог;
- врач-рентгенолог;
- врач-вирусолог;
- врач общей практики, семейный врач;
- врач-терапевт;
- врач-педиатр;
- врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID19;
- сестра медицинская;
- младшая сестра (всех наименований);
- регистратор медицинский;
- сестра хозяйка;
- водитель.
"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", – отметили в пресс-службе Минздрава.
Коронавирус в Украине
Ранее Главред писал, что врач-инфекционист Людмила Мухарская оценила ситуацию вокруг пандемии коронавируса в Украине. Медик прогнозирует, что отмену карантина стоит ожидать к лету, если до того времени удастся стабилизировать ситуацию с заболеваемостью.
Она пояснила, что после того, как в Украине наступит пик заболеваемости, можно будет делать более точные прогнозы.
Также напомним, коронавирус не снижает темпов распространения по всему миру, в том числе и в Украине. Количество заболевших в Украине и мире серьезно возросло.
Также напомним, число зараженных коронавирусом в Киеве за сутки возросло на 25 человек, 15 из них были госпитализированы, остальные 10 - лечатся на самоизоляции дома под контролем врачей. Об этом сообщил на брифинге 1 апреля мэр Киева Виталий Кличко.