Минздрав увеличил зарплату медикам: кому повезло и на сколько повысят

Врачам втрое увеличат оклады / Фото Reuters

Коронавирус в Украине прогрессирует - в связи с этим Минздрав обнародовал перечень специальностей медработников, которым будут втрое увеличены оклады.

Уже за март медицинские работники получат доплату в размере трех должностных окладов, отмечается на Facebook-странице ведомства.

Приказом, который подписал Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата:

экстренный медицинский техник;

врач-пульмонолог;

врач-инфекционист;

врач-патологоанатом;

врач-епидемиолог;

врач-лаборант;

врач-анестезиолог;

врач-радиолог;

врач-бактериолог;

врач-рентгенолог;

врач-вирусолог;

врач общей практики, семейный врач;

врач-терапевт;

врач-педиатр;

врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID19;

сестра медицинская;

младшая сестра (всех наименований);

регистратор медицинский;

сестра хозяйка;

водитель.

"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", – отметили в пресс-службе Минздрава.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал, что врач-инфекционист Людмила Мухарская оценила ситуацию вокруг пандемии коронавируса в Украине. Медик прогнозирует, что отмену карантина стоит ожидать к лету, если до того времени удастся стабилизировать ситуацию с заболеваемостью.

Она пояснила, что после того, как в Украине наступит пик заболеваемости, можно будет делать более точные прогнозы.

Также напомним, коронавирус не снижает темпов распространения по всему миру, в том числе и в Украине. Количество заболевших в Украине и мире серьезно возросло.

Также напомним, число зараженных коронавирусом в Киеве за сутки возросло на 25 человек, 15 из них были госпитализированы, остальные 10 - лечатся на самоизоляции дома под контролем врачей. Об этом сообщил на брифинге 1 апреля мэр Киева Виталий Кличко.