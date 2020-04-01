Вирус вернется: украинцев предупредили о новой вспышке COVID-19

Отмену карантина стоит ожидать к лету / УНИАН

Врач-инфекционист Людмила Мухарская оценила ситуацию вокруг пандемии коронавируса в Украине.

Медик прогнозирует, что отмену карантина стоит ожидать к лету, если до того времени удастся стабилизировать ситуацию с заболеваемостью.

Она пояснила, что после того, как в Украине наступит пик заболеваемости, можно будет делать более точные прогнозы, пишет Obozrevatel.com.

Инфекционист пояснила, что в связи с тем, что в Украине на COVID-19 обследуют не так много людей, невозможно узнать реальную ситуацию с заболеваемостью, а также затруднительно правильно спрогнозировать развитие ситуации.

"Через две недели будет яснее. Однако мнение большинства специалистов таково, что к лету ситуация стабилизируется или пойдет на спад, и карантин могут отменить. Однако, что нас ждет осенью или зимой – пока неизвестно. Не исключено, что динамика вируса снова будет расти", – добавила Мухарская.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине пик эпидемии заболеваемости COVID-19 ожидается в период между 15 и 25 апреля.