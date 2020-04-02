Будьте осторожны: в Минобразования развенчали главные фейки

В МОН рассказали о главных фейках во ремя карантина / УНИАН

В Министерстве образования и науки рассказали о четырех наиболее популярных фейках, связанных с распространением опасного китайского коронавируса и карантином.

"4 самых распространенных фейка на этой неделе - будьте осторожны. В частности, речь идет о ложной информации о продлении карантина, отмене ВНО, якобы обязанности для школ использовать конкретные платформы для дистанционного обучения, поскольку они согласованы МОН, а также фейк о проведении обязательного общенационального измерения качества обучения во время карантина", - говорится в сообщении Telegram-канала МОН.

По информации ведомства, в Украине на самом деле сложилась следующая ситуация:

Сейчас карантин длится до 24 апреля. Если правительство примет решение об изменениях этого срока, Министерство образования и науки сообщит об этом по официальным каналам. ВНО точно состоится, независимо от сроков карантина. МОН не рекомендует никаких конкретных платформ для дистанционного обучения. Любая информация от нечестных предпринимателей о том, что именно их платформа рекомендована и утверждена МОН, а поэтому учителя могут использовать только ее - ложь. МОН не планировало и не будет проводить общенациональную проверку знаний, полученных во время карантина.

Напомним, ранее Украине проведение пробного внешнего независимого оценивания знаний перенесли на 4 и 11 апреля. Как сообщили в Украинском независимом центре оценки качества образования, с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, во исполнение постановления Кабинета министров № 211 от 11 марта принято решение о переносе дат проведения пробного внешнего независимого оценивания.

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Также Главред писал, что на заседании Кабмина 25 марта было принято решение назначить исполняющей обязанности министра образования и науки Украины Любомиру Мандзий.