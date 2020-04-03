"Неполноценные дети": Кличко отличился очередным конфузом

Кличко снова попал в неудобную ситуацию / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз повеселил публику словестным ляпом, несмотря на то, что говорил об очень серьезных вещах по статистике заболеваемости коронавирусом в столице.

"Как видите, среди больных двое е-е-е-е неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка", - сказал Кличко.

Высказывание мэра вызвало недоумение у специалиста по сурдопереводу. Девушка была в замешательстве, не смогла скрыть удивления, поскольку не знала, как зрителям корректно передать слова спикера.

Напомним, Кличко заявил, что во время карантина из-за пандемии китайского коронавируса Киев заказал крупные партии медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но есть проблемы с их доставкой в столицу.

Как ранее сообщалось, Кличко испугал, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Киеве выставочные центры будут переоборудованы под госпитали.