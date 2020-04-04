В Минздраве пояснили, как правильно носить медицинскую маску

В МОЗ рассказали, как правильно носить маску / Фото pixabay.com

Во время пандемии жуткого коронавируса Минздрав объснил украинцам, как нужно правильно носить медицинскую маску.

Как отмечается в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей.

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Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.

В центре предоставили следующие рекомендации, как надевать маску: нужно забросить резинки за уши, расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот.

Маску следует менять, как только она стала влажной, маску следует менять каждые четыре часа.

В центре отметили, что нельзя трогать внешнюю часть маски руками. В случае прикосновения, нужно помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком.

Нельзя использовать маску повторно. Кроме того, нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как снимать маску: нельзя прикасаться к ее внешней поверхности, ее нужно снять за резинки, свернуть и выбросить в мусорник.

Напомним, накануне Кабинет министров объявил новых мерах карантина из-за пандемии китайского коронавируса.

Ранее Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов – вопреки тому, что ученые заявляют, что маска не спасает от коронавируса, но, по крайней мере, маска поможет не занести руками заразу через рот или нос путем прикасания.