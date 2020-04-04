Украинцев ждет измерение температуры на въезде в Киев и в магазинах

На въезде в Киев будут измерять температуру / Фото pixaby

Водители и пассажиры всех без исключения транспортных средств с 6 апреля при въезде в Киев будут проходить обязательную термометрию в связи с эпидемией коронавируса Covid-19.

Как сообщает пресс-служба КГГА, данные ограничения будут объединены с обнародованными ранее.

"С понедельника, 6 апреля, в столице, как и в других городах Украины, начнут действовать новые ограничения, утвержденные постановлением правительства №211. Также городские власти утвердили новый перечень мер, направленных на предотвращение распространения острой коронавирусной болезни Covid-19", - сказано в сообщении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николая Поворозника.

Уточняется, что водители и пассажиры транспортных средств проходят обязательную термометрию при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте. Не будут допускаться в город граждане, которые откажутся проходить термометрию, с признаками ОРВИ, за исключением транспортировки на обсервацию или госпитализацию.

Из Киева запрещено выезжать гражданам, которые обязались пройти обсервацию или самоизоляцию в столице.

Также измерять температуру намерены в продовольственных магазинах, если визуально сотрудникам покажется, что покупатель имеет признаки ОРВИ. Если подозрение подтвердиться, то человек не будет допущен в магазин, а передан в учреждение здравоохранения по месту обслуживания.

Магазины обязаны обеспечить покупателей возможность обработать руки антисептиком и одноразовыми салфетками. Запрещается продажа незащищенных продуктов питания (разрешены к продаже только фасованные продукты и продукты в упаковке, напитки в герметично закрытых производителем емкостях).

Напомним, в Киеве приняли протокол о правилах захоронения людей, которые умерли от коронавируса.

Как ранее писал Главред, в Киеве начали работать мобильные бригады врачей, которые тестируют граждан на коронавирус прямо на дому. Такие бригады созданы во всех районах столицы и некоторые из них уже успели совершить выезды и сделать соответствующие тесты.