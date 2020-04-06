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"Русский язык не искоренить": в Слуге народа возник скандал из-за украинизации

6 апреля 2020, 19:43

Во фракции заявили, что нынешний закон об украинизации может привести к плохим последствиям.

украинский язык
Украинский язык спровоцировал конфликт в Слуге народа / wek.com.ua

В СМИ попала переписка в закрытом чате партии Слуга народа, где обсуждается закон об украинском языке и засилье русского языка в обществе.

Сообщения из мессенджера нардепа Евгения Шевченко опубликовала интернет-газета Страна.

Политик призывает внести изменения в закон об украинском языке, поскольку, по его мнению, в нынешней редакции он может спровоцировать негативные последствия в обществе.

"Когда он начнет действовать в полном объеме, тогда и начнутся. Последствия в стране. А те, кто против, вы точно под флагом той партии шли? Может, нужно было идти в партии "Голос" или "Свобода"", - пишет нардеп.

"Примем нормальный закон о русском и украинском языках, и ОПЗЖ не с чем будет идти на выборы", - предлагает он.

Коллега по фракции Александр Алексейчук вступил в спор с Шевченко.

"У нас есть закон и он действует, а если кто-то хочет поднимать тему языка, то я бы ему не советовал, потому что это приведет как минимум к не очень хорошим последствиям в середине фракции", - заявил он.

Шевченко напомнил, что президент Владимир Зеленский проявлял инициативу относительно послабления украинизации на законодательном уровне.

"Лично вам напоминаю: президент лично публично заявлял на выборах о пересмотре этого Закона. Если не врете, что поддерживаете президента до сих пор, докажите голосованием", - написал депутат.

Нардеп добавил, что возможность использования русского языка в Украине прописана в Конституции.

Русский язык никто не сможет искоренить в Украине. Никаким законом. Пока он есть в Конституции, Украина будет цельной и неделимой. Запомните все, русский язык из Конституции можно исключить только через референдум. Ваша позиция по языковой политике противоречит президентской. Зафиксировали!", - пишет Шевченко.

"Ты очень неправ", - ответил ему коллега по фракции Андрей Мотовиловец. Политик добавил, что 50 лет назад украинский язык притесняли, а русский свободно использовали.

Шевченко обвинили в том, что он цитирует Конституцию страны-агрессора, а он в ответ отправил скрин из основного закона Украины.

Напомним, во Львове директор Львовской средней общеобразовательной школы восточных языков и боевых искусств Будокан Александр Козловский запретил педагогам и ученикам использовать часть видеоуроков, которые будут показывать на телеканалах в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" - предложенного властями страны школьникам как альтернатива для обучения на время коронавирусного карантина. 

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