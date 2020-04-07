"Никаких прямых переговоров": Кулеба открестился от консультативного совета с ОРДЛО

Дмитрий Кулеба / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Возможное создание "консультативного совета" в рамках политической рабочей подгруппы не изменит структуру Трехсторонней контактной группы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, протокол о необходимости создания "консультативного совета" не является международно-правовым документом.

"Это рабочий документ переговорного формата Трехсторонней контактной группы, поэтому здесь нет предмета для юридической оценки и отзыва подписи", - пояснил он в эфире UA: Перший.

Он напомнил, что последние шесть лет Россия ищет причины для оправдания своей агрессии против Украины.

Читайте также"Подставляют президента": в Слуге народа оценили план Ермака по ОРДЛО"Структура Трехсторонней контактной группы не меняется. И мы не планируем ее изменение. Она состоит из России, которая напала на Украину, из Украины, которая защищается и из ОБСЕ, которая между ними по середине", - отметил он.

Он добавил, что никогда не поддерживал и не будет поддерживать прямые переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

"Я еще раз подчеркиваю, это моя принципиальная позиция - прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не должно быть", - резюмировал Кулеба.

Ранее сообщалось о том, что Россия обвинила Украину в отказе от "консультативного совета" с ОРДЛО.

Как известно, ТКГ, заседание которой состоялось в Минске 11 марта, договорилась о создании Консультационного совета при ТКГ в Минске . В обществе эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы.