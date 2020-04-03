Переговоры с ОРДЛО: РФ обвинила Украину в отказе от "консультативного совета"

РФ выдвинула новые обвинения против Украины

Очередное заседание Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе закончилось провалом, заявили в МИД России.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства говорится о том, что благодаря прямым контактам с украинскими партнерами удалось достичь важных договоренностей, способных сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования: "В феврале-марте с.г. стороны сблизили позиции по разведению сил и обмену удерживаемых лиц, приступили к разработке "дорожной карты", достигли принципиальной договоренности о формировании консультативного совета и фиксации решений Контактной группы в письменных протоколах".

Вместе с тем в МИД РФ считают, что после наметившегося прорыва стали происходить "странные вещи": "В ходе телефонных переговоров помощники "нормандских" лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне".

Читайте также"Никакой крамолы, никакой "зрады": Резников рассказал, зачем нужен Консультационный совет с ОРДЛОВ комментарии подчеркивается, что за этим стоит "попытки торпедировать подвижки на переговорах".

"Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику", - добавили в МИД РФ.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа, заседание которой состоялось в Минске 11 марта, договорилась о создании Консультационного совета при ТКГ в Минске . В обществе эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции.