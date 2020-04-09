В супермаркетах Киева упадут цены на товарs первой необходимости

Продукты в супермаркетах немного подешевеют / Фото pixabay.com

Наценку на продукты первой необходимости во время карантина снизят крупнейшие торговые сети Киева, что будет проконтролировано службами Антимонопольного комитета.

Торговые бренду перечислил на своей странице в Facebook глава Киевского отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий.

В частности, продукты по более низким ценам уже свосем скоро можно будет найти в NOVUS, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня и Велмарт.

Магазины обязались опубликовать на своих официальных сайтах перечень продуктов первой необходимости, ценники которых будут существенно снижены.

Отмечается, что должны быть убрана наценка на следующие продукты: на муку, свеклу, капусту, картофель, морковь, различные крупы (в частности гречку), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко, яйца. В период карантина следили за ценами на эти продукты, как утверждают в Антимонопольном комитете, BILLA, NOVUS, VARUS, Велика Кишеня, ЭКО маркет и Велмарт.

Как ранее сообщалось, Rozetka, АТБ и Нова Пошта начали тестировать доставку продовольственных товаров на дом. И 8 апреля услугу запустили по всей Украине.

Ранее мы рассказывали, что Министерство цифровой трансформации Украины создало особое приложение для контроля людей на карантине и самоизоляции. Оно поможет отслеживать, соблюдают ли люди с подозрением на коронавирус условия самоизоляции. Но на частную жизнь никто посягать не будет, ведь у приложения есть свои ограничения.