Проблемы с посылками: карантин ударил по доставке Укрпочты

Укрпочта обещает не повышать тарифы на свои услуги / ZN.UA

Несмотря на ограничение авиасообщения с другими странами национальный оператор почтовой связи Укрпочта не будет прекращать действие сервиса международных отправлений из Украины, заявил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Как подчеркнул он в Facebook, из-за пандемии коронавируса в мире почтовые операторы Канады, Испании, Германии, Казахстана и Южной Кореи закрыли прием экспортных отправлений, некоторые страны сократили работу сортировочных центров и таможенных пунктов и начали использовать грузовые поезда для транзита свои отправлений.

"Укрпочта, понимая свою важную роль в обеспечении экспорта для малого и среднего бизнеса, личных потребностей граждан, приняла решение не прекращать отправку из Украины, а также не изменять тарифы, несмотря на растущие расходы", - отметил он.

Читайте такжеЗараза из посылок AliExpress: в Укрпочте рассказали о рисках с коронавирусомВ то же время Смелянский обратил внимание на то, что в условиях полного закрытия пассажирского авиасообщения Укрпочта планирует ввести другие пути доставки, в частности, используя грузовые рейсы Turkish Airlines, транзит вместе с компанией Элерон и AirBaltic из аэропорта Жуляны и аэропорта Львова.

Таким образом будет обеспечено регулярное грузовое сообщение в Европу и США, а также действуют наземные маршруты в Молдову, Румынию, Польшу, Латвию, Эстонию, Словакию, Чехию и другие географически близкие к Украине страны.

Смелянский подчеркнул, что на сегодняшний день на территории Украины почти нет остатков неотправленной почты, а благодаря решению "Почты Нидерландов" и авиакомпании KLM есть сообщение с ключевыми странами Латинской Америки, Африки и Океании. В то же время направление Австралии и маленьких островных государств остается проблемным.

"Затраты на транспортировку почты в страну назначения выросли в 2-3 раза в разные направления. Но Укрпочта приняла решение не вводить дополнительные надбавки за доставку, а также не отменять действие программы лояльности для экспортеров. Все скидки будут сохранены", - заверил Смелянский.

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Вместе с тем он предупредил, что сроки доставки отправлений могут быть большими, поскольку сроки транзита между таможнями Украины и стран назначения могут быть от 2 дней до 2 недель, но могут происходить и аномальные случаи транзита в 3-4 недели.

Напомним, ранее в Новой почте заявили о разработке протокола реагирования на вероятные случаи выявления коронавирусной инфекции у своего персонала.