УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ослабление карантина в Украине: врач рассказал, что разрешат в последнюю очередь

15 апреля 2020, 05:20

Для начало можно было бы разрешить людям гулять на свежем воздухе, считает Святослав Протас.

карантин
Карантин в Украине могут ослабить  / УНИАН

После пасхальных праздников в Украине могут ослабить карантин, однако решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас высказал свое мнение относительно того, какие ограничительные меры нужно будет снимать в последнюю очередь.

В частности, после 24 апреля можно было бы разрешить людям гулять на свежем воздухе, а общий масочный режим, который является малоэффективным для населения, лучше оставить для тех профессий, которые контактируют с большим количеством людей - это работники магазинов, аптек, полиции.

"Общественный транспорт следует запускать в последнюю очередь. Это места массового скопления, тесный контакт и наиболее благоприятные условия для распространения вируса", – сказал Протас изданию Обозреватель.

Также, по его мнению, стоит запустить работу крупных предприятий, а вот развлекательные центры и спортивные заведения открывать следует в последнюю очередь.

"Это можно делать только тогда, когда у нас будут объективные данные, что большинство населения переболело и имеет иммунитет, или же когда будет резкое снижение количества новых случаев, поступающих на лечение в стационары", - считает врач.

"Чтобы запустить железнодорожное и автобусное сообщение, тоже следует знать реальное количество больных. Если переболело мало людей – общественный транспорт может спровоцировать очередную волну вируса", – резюмировал он.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 14 апреля приблизилось к новой психологической отметке

Напомним,  по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены уже 3372 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 270 новых подтвержденных случаев. При этом жертвами Ковид-19 стали 98 человек. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем, 119 человек уже выздоровели. На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.

Карантин в Украине 

Из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко  заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов дал прогноз, когда в Украине начнут ослаблять карантин. По его словам, это произойдет, как только эпидемиологическое состояние в стране начнет улучшаться, но не раньше Пасхи. Окончательное решение будет принято не ранее 24 апреля.

Сейчас вы просматриваете новость «Ослабление карантина в Украине: врач рассказал, что разрешат в последнюю очередь». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:30
Дар прорицателя: астролог назвала прирожденных ясновидящих
05:20
Ослабление карантина в Украине: врач рассказал, что разрешат в последнюю очередь
04:52
Страсна п'ятниця 2020 – що не можна робити, що їсти й як привітати
04:25
В моду вернулась мохнатая короткая стрижка шэг из 1970-х: фото Фото
04:06
Притула рассказал о своей "плохой привычке" на карантине
03:27
Ломая кровати: топ-3 советов для секса, которые наверняка помогут с оргазмом
02:48
Самый вкусный пасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фото Видео
02:11
Стало известно, что украинцев ждет после выхода из карантина
01:36
Apple и Google рассказали о своей системе слежения за коронавирусом
00:54
Разжигая огонь: лучшие способы разжечь в мужчине страсть к сексу
00:31
Пожар в Чернобыле уничтожил два села Видео
00:18
15 апреля – какой праздник: что нужно делать в Великую среду 2020 Видео
14 апреля, вторник
23:56
На Волыне от коронавируса без симптомов умер 19-летний парень
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 14 апреля приблизилось к новой психологической отметке
23:25
В мире выявили первый случай заражения Covid-19 от покойника Видео
23:23
В группе риска: от каких болезней умирают зараженные коронавирусом украинцы
22:59
Стал известен график трансляции на украинском ТВ богослужений на Пасху Видео
22:48
Сразу 3 планеты "умерли": как гороскоп Зеленского влияет на Украину – астрологи
22:41
"Это личная месть": одиозная Черновол выдвинула обвинение Путину
22:40
В моду пришел французский маникюр из 90-х: как сделать френч дома - фото Фото
22:13
СБУ поймала первого зама Виталия Кличко на крупной взятке Видео
22:05
Карантинный психоз: москвич настучал копам на "слишком загорелых" парней
21:45
В России изменили дату окончания Второй мировой войны
21:28
"Нужно было купить": Макаревич резко высказался об аннексии Крыма
21:25
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: теплая тайна, губительный азарт и новое знакомство Видео
21:00
Рыжая бестия-порноактриса поманила фанатов сексуальным телом Фото
20:59
Ограничить телевизор и интернет: УПЦ МП зовет верующих на пасхальное богослужение в карантин Видео
20:56
В Киев уже просто так не попадешь: что изменится с 16 апреля
20:26
Восстановление природы после пожара в зоне ЧАЭС: экологи ошарашили прогнозом
20:11
"Угрозы нет": Зеленский прояснил ситуацию с пожарами в Чернобыле и эпидемией Видео
20:10
У каждого своя ложь 9 серия смотреть онлайн 14-04-2020 Видео
19:56
В Кабмине хотят отказаться от маршруток - какие города и сроки
19:31
Рейтинг Зеленского стремительно снижается – КМИС
19:30
Sony бесплатно раздаст всем владельцам PlayStation 4 трилогию Uncharted и Journey
19:27
Запаянный гроб и вскрытия: жуткие подробности похорон умершего от коронавируса в России
19:21
Когда в Украине запустят метро: в Кабмине назвали сроки
19:21
Добрые поздравления со светлой Пасхой 2020 – коллегам и клиентам
19:09
OnePlus представила новые очень мощные смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
18:55
Смертельные учения: на полигоне на Донбассе взорвался миномет, есть жертвы
18:30
Угольный гигант Украины закрывает предприятия из-за пандемии и кризиса
18:28
Смертельный прыжок коронавируса: установлено расстояние передачи COVID-19
18:04
Состоялся неожиданный анонс тактической стратегии про инопланетян XCOM: Chimera Squad
18:02
Каменских на карантине разделась догола и поучаствовала во флешмобе - видео Видео
17:48
В МИД похвастались, что за украинскими заробитчанами готовы высылать чартеры
17:46
"Провокаторы, убирайтесь в Россию": Порошенко со свитой устроил скандал у здания суда Видео
17:32
Готовьтесь, ассасины: Ubisoft бесплатно раздает Assassin's Creed II
17:24
Укрпочта огласила график работы на Пасху 2020 – весь список отделений Фото
17:14
"Х*ли ты орешь, с*ка": под Киевом студентки колледжа из ревности избили девушку Видео
17:10
Ветер Любви 2 серия смотреть онлайн 14-04-2020 Видео
16:58
"Крым – это Россия": Алиев рассказал, что ему нравится в Путине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять