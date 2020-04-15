Ослабление карантина в Украине: врач рассказал, что разрешат в последнюю очередь

Карантин в Украине могут ослабить / УНИАН

После пасхальных праздников в Украине могут ослабить карантин, однако решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас высказал свое мнение относительно того, какие ограничительные меры нужно будет снимать в последнюю очередь.

В частности, после 24 апреля можно было бы разрешить людям гулять на свежем воздухе, а общий масочный режим, который является малоэффективным для населения, лучше оставить для тех профессий, которые контактируют с большим количеством людей - это работники магазинов, аптек, полиции.

"Общественный транспорт следует запускать в последнюю очередь. Это места массового скопления, тесный контакт и наиболее благоприятные условия для распространения вируса", – сказал Протас изданию Обозреватель.

Также, по его мнению, стоит запустить работу крупных предприятий, а вот развлекательные центры и спортивные заведения открывать следует в последнюю очередь.

"Это можно делать только тогда, когда у нас будут объективные данные, что большинство населения переболело и имеет иммунитет, или же когда будет резкое снижение количества новых случаев, поступающих на лечение в стационары", - считает врач.

"Чтобы запустить железнодорожное и автобусное сообщение, тоже следует знать реальное количество больных. Если переболело мало людей – общественный транспорт может спровоцировать очередную волну вируса", – резюмировал он.

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Напомним, по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены уже 3372 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 270 новых подтвержденных случаев. При этом жертвами Ковид-19 стали 98 человек. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем, 119 человек уже выздоровели. На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.

Карантин в Украине

Из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов дал прогноз, когда в Украине начнут ослаблять карантин. По его словам, это произойдет, как только эпидемиологическое состояние в стране начнет улучшаться, но не раньше Пасхи. Окончательное решение будет принято не ранее 24 апреля.