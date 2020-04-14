"Меряются п*ськами своих рейтингов": Притула рассказал, пойдет ли в мэры Киева

Сергей Притула рассказал, есть ли у него амбиции стать мэром Киева / instagram.com/siriy_ua/

Популярный украинский шоумен Сергей Притула, имя которого временами мелькает в рейтингах потенциальных кандидатов на должность мэра Киева, заявил, что для него карьера столичного градоначальника не является приоритетной.

По его словам, он часто попадает в какие-то социологические опросы, но узнает об этом от своих друзей. Притула отметил, что его возмущает тот факт, что в то время, когда у страны много проблем, политики "меряются п*ськами своих рейтингов".

"Мне смешно, потому что я знаю, что мою скромную персону меряют сразу из двух сторон: это и по Киеву, и, мне сорока весточку приносила, что и по Украине. Откуда столько интереса ко мне, я понятия не имею... На самом деле я сейчас не имею времени, честно говоря, распыляться на эти вещи, потому что я сейчас не являюсь участником какой-то кампании или еще какой беды", – сказал шоумен в интервью Украинской правде.

При этом он добавил, что у него есть гораздо более насущные вопросы, чем политика. В частности, из-за карантина ему необходимы средства, чтобы заботиться о своей семье, а также использовать их на благотворительность – на помощь медикам, военным.

"Сейчас это совершенно не приоритетная история (с мэрством, – Ред.), честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные нужды. Пока мы не разрулим вот это все, мне не интересно смотреть на что-то другое, и времени, как вы говорите, откровенно, не очень хватает", – заявил Притула.

Напомним, в прошлом году Сергей Притула откровенно рассказал, как он связан с Владимиром Зеленским.