Смертельные учения: на полигоне на Донбассе взорвался миномет, есть жертвы

Во время учений ВСУ взорвался миномет / gp.gov.ua

Во вторник, 14 апреля, в Донецкой области во время учений взорвался миномет, в результате 1 военнослужащий погиб, еще 8 получили ранения.

Как рассказали в Офисе генерального прокурора, под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт Краматорск, начато досудебное расследование по факту гибели военнослужащего-контрактника и ранения восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины вследствие нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, 14 апреля 2020 года во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций. Еще 8 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, им оказывается неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Читайте также"Расстрел на месте": экс-министр обороны оценил поставки бракованной техники на передовую

Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.

/ gp.gov.ua

Напомним, в 2018 году в Ровенской области на военных учениях взорвался миномет Молот, погибли трое военных, а еще девять человек получили ранения. В Минобороны назвали основной версией трагедии нарушение мер безопасности.