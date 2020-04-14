Когда в Украине запустят метро: в Кабмине назвали сроки

Названы сроки возобновления работы метро / УНИАН

Восстановление движения общественного транспорта в стране будет осуществляться постепенно и с учетом динамики заболеваний и смертей от коронавируса.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, в случае положительной динамики и уменьшения количества заболевших и смертей в результате коронавируса ограничения будут постепенно сниматься.

По его словам, речь идет о всех видах общественного транспорта, включая метрополитен.

"О конкретных сроках говорить очень преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль", – подчеркнул министр инфраструктуры в эфире ObozTV.

В то же время он добавил, что ситуация зависит от каждого украинца и его способности адекватно относиться к ограничениям.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, что украинцев ждет после выхода из карантинаКак известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.