УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Град из змей и скорпионов уже никого не удивит": в Сети возмущены дымом в Киеве

16 апреля 2020, 23:40

Пользователи жалуются на резкий запах продуктов горения.

Киев - в дыму / Фото: Facebook/Алена Яхно

Киев вечером 16 апреля затянуло едким дымом вследствие песчаной бури, которая принесла в столицу дым пожаров из Чернобыльской зоны отчуждения.

В украинском сегменте Facebook пользователи возмущаются из-за чрезмерной задымленности всех районов столицы.

"Киев - в дыму. Где-то меньше, где-то больше. Станция метро Черниговская и во все стороны от нее - дым реально усложняет видимость, едешь, будто через густой туман. Вонь, кажется, по всему городу. И это только апрель. А впереди - сухое жаркое лето. Ей-богу, град из змей и скорпионов уже никого бы не удивил", - пишет журналист Татьяна Даниленко.

"Запах гари на Троещине. Что горит? Откуда несет золу?", - отметила Елена Паращук.

"А вот сейчас запах гари очень чувствуется. Заткнуты все щели, но все равно просочился в квартиру", - констатирует Тина Скорая.

"У меня тоже очень сильный, едкий запах гари. Никогда такого не было! Апдейт. Говорят, что горит Голосеевский лес", - написала журналист Алена Яхно.

"Наконец-то мы в лидерах! Наконец-то мы на первом месте! Наконец-то мы возглавил список! Правда, это список городов с самым грязным воздухом в мире. И это лидерство меня не радует", - отметил экс-нардеп Борислав Береза.

"Пылевая буря - есть, сильный ветер, пересушенный воздух и обнаженная земля спровоцировали ее. Теперь: откуда этот ветер, собственно, взялся? Смотрим вместе. На северо-востоке находится активный мощный циклон Tanja, там еще малыш привязался, Ulrike. А на юго-западе, юге Европы расположился антициклон Nikolas. Циклон давит холодным воздухом, антициклон сопротивляется, как следствие их противоборства, и возник этот сильный штормовой ветер. Украина оказалась как раз между ними. Завтра ветер ослабнет. На севере Украины 17-го апреля снизится температура воздуха, ближайшей ночью даже возможны местами заморозки 0-3 градуса, а завтра днем в северных областях ожидается против сегодняшних 20 градусов только + 10 + 13 градусов. Еще до ночи далеко, можно еще успеть сделать влажную уборку", - объяснила ситуацию синоптик Наталья Диденко.

Напомним, Киев накрыла не просто пылевая буря. Сильный штормовой ветер принес в столицу пыль и пепел с чернобыльских пожарищ, что намного опаснее. Прогноз озвучил заслуженный штурман-испытатель СССР, авиационный эксперт Олег Коршунов.

новости Киева новости Украины пожар в Чернобыле дым
Сейчас вы просматриваете новость ««Град из змей и скорпионов уже никого не удивит»: в Сети возмущены дымом в Киеве». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:53
Чтобы не напрягаться: топ-3 секс-позы для самых ленивых
02:10
Кому нельзя есть имбирь: диетолог дала важные советы
01:36
Поздравления с Пасхой – открытки, пожелания в прозе, стихи и короткие
00:49
Эколог объяснила, как пожар в Чернобыле влияет на коронавирус Видео
00:15
17 апреля – какой праздник – что делать в Страстную пятницу 2020 Видео
00:01
Страстная пятница перед Пасхой – что можно делать и как поздравлять
16 апреля, четверг
23:59
Ученые пояснили опасность диабета для зараженных коронавирусом Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 16 апреля превысило психологическую отметку
23:40
"Град из змей и скорпионов уже никого не удивит": в Сети возмущены дымом в Киеве Видео
23:18
Купили свечи у зараженной: под Харьковом у прихожан церкви вспышка Covid-19 Видео
22:59
"Самый грязный город в мире": жителей Киева просят не открывать окна и не гулять Видео
22:55
В Минздраве поведали, какие церкви стали очагами коронавируса
22:24
Геращенко рассказал, как генерал СБУ готовил покушение на Авакова
22:22
Комаровский ошарашил причиной дикой вспышки коронавируса в Италии
22:05
Губастая порноактриса засветила шикарное тело на сексуальных фото Фото
21:39
Пасха-2020: оригинальный рецепт шоколадной глазури для кулича
21:31
Продолжение карантина: когда выйдем на работу и что запретят до лета Видео
21:30
У каждого своя ложь 2 сезон - когда смотреть продолжение
21:28
Строительство Северного потока-2: в Германии поперли буром на США
21:12
Как ухаживать за больным коронавирусом: важные советы врача
20:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новые возможности и удар по ауре Видео
20:35
"Есть угроза жизни": Киевсовет экстренно обратился к гражданам в связи с пылевой бурей
20:30
Сериал Рикошет 2 сезон - когда выйдет продолжение
20:10
У каждого своя ложь 11 и 12 серия смотреть онлайн 16-04-2020 Видео
20:03
Татьяна Буланова попала в реанимацию в прединсультном состоянии
20:00
Лукашенко во время пандемии резко пристыдил наркоманов и курильщиков
19:41
Путин отменил торжественное празднование парада Победы 9 мая Видео
19:40
ПриватБанк проиграл суд компаниям Суркисов иск на $250 миллионов
19:33
Пылевая буря в Киеве: жуткие подробности о пострадавших
19:15
Новоиспеченную и.о. министра энергетики обвинили в работе на Ахметова
19:09
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько медиков подхватили болезнь
19:08
Пылевая буря и радиация из Чернобыля: эксперт объяснила, что грозит Киеву
19:00
Суд огласил приговор экс-депутату Чорновол Видео
18:59
Астафьева рассказала, что ей мужчины предлагали сделать за деньги
18:53
Обалденный венский кулич и кулич заварной пасхальный: идеальные рецепты Видео
18:36
Официальные обои iPhone SE 2020 года уже может скачать каждый
18:18
Киев накрывает "радиоактивным одеялом" с чернобыльских пожарищ – эксперт
18:15
Гора трупов: в США в доме престарелых обнаружили 17 погибших от Covid-19 Видео
18:13
"Обосс*ться можно": в Сети распекли священника, освящавшего куличи в маске и защитном костюме Видео
17:32
Дистанционное образование: когда школьникам выдадут табели
17:30
На порносайте Pornhub резко возросло количество запросов по Final Fantasy
17:25
"Открытый огонь": в Чернобыльской зоне начался новый пожар
17:15
Ветер Любви 4 серия смотреть онлайн 16-04-2020 Видео
16:56
Как скачать бесплатно новую версию Minecraft – Minecraft RTX
16:51
Накрывшая Киев и область мощная пылевая буря привела к жертвам Видео
16:48
"Нет оснований": в Китае открестились от обвинений о создании Covid-19 в лаборатории
16:30
Комаровский рассказал о фундаментальной страшилке украинцев Видео
16:24
Россия ничего не делает просто так: Тука назвал истинную причину обмена пленными
15:57
Ад на въезде в Киев: тотальная термометрия привела к гигантским пробкам Фото
15:49
GTA 6 от Rockstar будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять