"Град из змей и скорпионов уже никого не удивит": в Сети возмущены дымом в Киеве

Киев - в дыму / Фото: Facebook/Алена Яхно

Киев вечером 16 апреля затянуло едким дымом вследствие песчаной бури, которая принесла в столицу дым пожаров из Чернобыльской зоны отчуждения.

В украинском сегменте Facebook пользователи возмущаются из-за чрезмерной задымленности всех районов столицы.

"Киев - в дыму. Где-то меньше, где-то больше. Станция метро Черниговская и во все стороны от нее - дым реально усложняет видимость, едешь, будто через густой туман. Вонь, кажется, по всему городу. И это только апрель. А впереди - сухое жаркое лето. Ей-богу, град из змей и скорпионов уже никого бы не удивил", - пишет журналист Татьяна Даниленко.

"Запах гари на Троещине. Что горит? Откуда несет золу?", - отметила Елена Паращук.

"А вот сейчас запах гари очень чувствуется. Заткнуты все щели, но все равно просочился в квартиру", - констатирует Тина Скорая.

"У меня тоже очень сильный, едкий запах гари. Никогда такого не было! Апдейт. Говорят, что горит Голосеевский лес", - написала журналист Алена Яхно.

"Наконец-то мы в лидерах! Наконец-то мы на первом месте! Наконец-то мы возглавил список! Правда, это список городов с самым грязным воздухом в мире. И это лидерство меня не радует", - отметил экс-нардеп Борислав Береза.

"Пылевая буря - есть, сильный ветер, пересушенный воздух и обнаженная земля спровоцировали ее. Теперь: откуда этот ветер, собственно, взялся? Смотрим вместе. На северо-востоке находится активный мощный циклон Tanja, там еще малыш привязался, Ulrike. А на юго-западе, юге Европы расположился антициклон Nikolas. Циклон давит холодным воздухом, антициклон сопротивляется, как следствие их противоборства, и возник этот сильный штормовой ветер. Украина оказалась как раз между ними. Завтра ветер ослабнет. На севере Украины 17-го апреля снизится температура воздуха, ближайшей ночью даже возможны местами заморозки 0-3 градуса, а завтра днем в северных областях ожидается против сегодняшних 20 градусов только + 10 + 13 градусов. Еще до ночи далеко, можно еще успеть сделать влажную уборку", - объяснила ситуацию синоптик Наталья Диденко.

Напомним, Киев накрыла не просто пылевая буря. Сильный штормовой ветер принес в столицу пыль и пепел с чернобыльских пожарищ, что намного опаснее. Прогноз озвучил заслуженный штурман-испытатель СССР, авиационный эксперт Олег Коршунов.