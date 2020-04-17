Экологи рассказали, почему в Украине грянула жуткая песчаная буря

Буря / УНИАН

Внезапная атака пылевой бури в климатических зонах Полесья и Лесостепи (в первую очередь - в районе Киева и области) вызвана из-за крайней степени распаханности земель.

Соответствующее мнение озвучили экологи из Украинской природоохранной группы. По их словам, масштабы пылевой бури, случившейся в Украине в четверг, 16 апреля, превзошли самые смелые прогнозы.

Во-первых, буря передвигалась с запада на восток, то есть не из типично засушливых регионов, а во-вторых, случилась в обычно самый влажный период года (когда северные и центральные области Украины должны быть на пике весенних паводков).

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии Главреду Вера Балабух (заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины) рассказала, несет ли пылевая буря над Киевом в себе угрозу распространения радиации.