16 февраля на всех телеканалах страны пройдет Марафон единения #UAразом

Марафон единения #UAразом

В День единения, 16 февраля, на ведущих общенациональных и региональных телеканалах состоится Марафон единения "#UAразом". Все телеканалы страны фактически будут вещать одной картинкой.

Телемарафон будет состоять из утреннего и вечернего эфиров. Утренний продлится с 8:00 до 10:00, а вечерний с 19:00 до 22:00. Марафон начнется с исполнения Государственного Гимна Украины.

Во время эфиров будут поднимать важные общественно-политические вопросы, которые интересуют и беспокоят украинцев. Среди спикеров: представители власти, лидеры общественного мнения, волонтеры. Они будут говорить на тему единения, а также о нарративах, которые помогают объединять нашу страну. Открывать марафон будет Президент Украины Владимир Зеленский.

Марафон единения "#UAразом" будут транслировать телеканалы: 1+1, Униан ТВ, 1+1 International, СТБ, НК, ICTV, ICTV Ukraine, ОЦЕ, Интер, Интер+, НТН, K1, K2, Мега, Zoom, Enter-фильм, Украина, Украина 24, НЛО, Индиго, Эспрессо, Прямой, 5 канал, 4 канал, 24 канал, UA:ПЕРВЫЙ, UA: КУЛЬТУРА, UA:КРЫМ, Дом, Рада, АTR. А еще региональные вещатели: телерадиокомпания "Аверс", телевизионная компания "Приват ТВ Днепр", телерадиокомпания "Рівне 1", Днепр ТВ, телерадиоорганизация "Лига", телеканал "АТН", "Реал-Медиа", независимая телерадиокомпания "ИРТА", телерадиокомпания "Люкс", телеканал "Киев".

Также марафон поддержат радиогруппы "TAVR Media" и "Украинский Медиа Холдинг".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. Соответствующий указ №53/2022 опубликован на сайте главы государства.