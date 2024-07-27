2024 год становится критическим для РФ: какие трудности у врага - Коваленко

На складах РФ стремительно заканчиваются запасы военной техники, которую можно восстановить для ведения наступательных боев, говорит Коваленко.

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Коваленко считает, что 2024 год становится критическим для РФ / колаж: Главред, фото: Facebook Олександр Коваленко, ua.depositphotos.com

Армия РФ концентрирует наступление на Покровском направлении в Донецкой области и продолжает активные действия на других участках, пытаясь захватить как можно больше территорий, пока у нее есть на это силы и средства. Окно возможностей у вооруженных сил России закрывается. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

"На Покровском направлении сконцентрированы силы и средства группы войск "Центр". Сначала там была группа войск "Юг", но ее усилили еще и подразделениями общевойсковой армии. Потенциал наступательный у армии РФ есть. Хотя он основывается на резервах", - сказал он.

По его словам, армии РФ становится сложнее компенсировать потери.

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"Резервный потенциал не бесконечен, но задача стоит перед российскими войсками - любой ценой захватить как можно больше территорий. То есть они понимают, что для них закрывается окно возможностей, обусловленное тем, что 2024 год становится критическим для России в вопросах компенсации потерь", - подчеркнул эксперт.

Он также заметил, что на складах РФ стремительно заканчиваются запасы военной техники, которую можно восстановить для ведения наступательных боев.

"Происходит процесс опустошения складов и центров хранения, техники постепенно становится все меньше и меньше для восстановления и компенсации. И 2024 год - это критическая отметка в вопросах восстановления старой советской техники", - подытожил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются оказывать давление на группировки Сил обороны Украины по всему фронту, чтобы не допустить перехвата ими инициативы на поле боя. Враг, вероятно, считает, что не сможет добиться быстрых результатов в районе Авдеевки.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на Покровском направлении в Донецкой области является чрезвычайно сложной для ВСУ, поскольку оно является центром российских атак.

В министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские оккупанты, вероятно, взяли тактическую паузу в районе Часового Яра, проводя зондирующие атаки и разведку. Самым горячим направлением является участок Авдеевка - Покровск.

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