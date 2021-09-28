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44 гривны за одну поездку: в пригородах Киева резко подорожал проезд в маршрутках

28 сентября 2021, 17:49
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Заплатить за поездку надо будет 44 гривны, тогда как сейчас проезд стоит еще 38 гривен.

маршрутка
Цены на проезд в маршрутках / УНИАН

Проезд в маршрутках Киева и пригорода продолжает дорожать. Так, с 1 октября на маршруте автобуса №316 сообщением Борисполь - станция метро Левобережная проезд будет стоить 44 гривны.

Стоимость разового проезда взлетит сразу на 6 гривен Для людей, которые ежедневно добираются на работу и с работы в столицу разница будет ощутимой. Фото опубликовали пассажиры маршрутки в Facebook-группе Мой Борисполь.

Ведь только проезд на маршрутке за день будет стоить 88 гривен в обе стороны. Если добавить проезд в метро (+16 гривен), то получится более 100 гривен в день нужно отдать только за дорогу.

Стоит отметить, что в начале сентября также подорожал проезд из Крюковщины до Киева с 15 до 18 гривен.

Летом до 24 гривен выросла стоимость проезда на маршрутах №392, 379 и 420, которые курсируют между Ирпенем и станцией метро Академгородок. Проезд в пригородной маршрутке № 381 от Ирпеня до метро Оболонь стоит уже 27 гривен.

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Главным причинами подорожания проезда перевозчики называют ухудшение финансового состояния автотранспортной отрасли, а также увеличением стоимости запчастей, горюче-смазочных и других материалов.

Как сообщал Главред, в начале августа в Киевской областной администрации приняли решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте на уровне 15-18% или не более 1-2 гривен.

Глава Киевской ОГА Василий Володин отметил, что некоторые перевозчики уже повысили тарифы на проезд. Это вызвало "значительное социальное напряжение среди жителей региона".

На некоторых маршрутах стоимость проезда выросла более чем на 20%. В связи с этим Володин предложил перевозчикам обсудить тарифы. По итогам встречи было принято решение пересмотреть тарифы на проезд на тех маршрутах, где повышения происходили в течение 2021 года.

viber
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