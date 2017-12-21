Вице-мэр Запорожья во время обыска СБУ прыгнул в окно и скрылся в сторону "ДНР" - СМИ

21 декабря, в четверг, в Запорожье проходит операция спецподразделений Службы безопасности Украины, направленная против местных чиновников, подозреваемых в связях с боевиками группировки "ДНР".

Такое сообщение опубликовало агентство "УНИАН" со ссылкой на собственные источники в украинской спецслужбе.

По их данным, всего проводится более сотни обысков по месту жительства фигурантов. Согласно версии силовиков, они связаны со структурами, финансирующими боевиков "ДНР", а также с передачей секретных данных на временно оккупированные территории Донецкой области.

Немногим позднее стало известно, что следственные действия проходят в жилье заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова, его помощников, а также у замспикера Запорожского облсовета Владислава Марченко.

Как сообщает запорожский портал "Актуально", Пустоварову удалось скрыться от правоохранителей через окно своего дома. В свою очередь, по данным портала "IPnews", чиновник направился в временно оккупированного города Горловка (Донецкая область).

Напомним, ранее сотрудники СБУ во Львове "накрыли" группу пропагандистов, устраивавших проплаченные Кремлем провокации.