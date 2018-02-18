На Донбассе на собственных растяжках подорвались двое россиян. В штабе АТО назвали имена

В районе Светлодарской дуги двое боевиков из РФ, принимающих участие в военном конфликте на востоке Украины в составе группировок "ЛНР" и "ДНР", подорвались на собственных минах.

По информации пресс-штаба АТО, один гражданин России получил ранения, а второй погиб.

Обнародованы имена боевиков и полная информация о месте их проживания.

"Оба боевика оказались гражданами Российской Федерации. Один из них - Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Другой - Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань (ул. Водников, кв. 55), получил минно-взрывные ранения", - сказано в сообщении.

В штабе АТО не исключают сценария, согласно которому российские СМИ попытаются обвинить украинскую сторону в нарушении Минских договоренностей, а также в гибели российских террористов. В ведомстве уточняют информацию относительно принадлежности боевиков к регулярным войскам РФ.

Как сообщалось ранее, по словам участника гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске Виктора Медведчука, боевики "ЛДНР" внесли в список для обмена пленными 18 граждан России.