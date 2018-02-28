Суд оставил под стражей топ-менеджера фирмы нардепа Рыбалки по делу о финансировании "ЛДНР"

Апелляционный суд Сумской области рассмотрел дело относительно изменения меры пресечения для Дениса Пробачая – топ-менеджера компании "Снэк-Экспорт", которое принадлежит семье народного депутата Сергея Рыбалки, сообщает "УНН".

СБУ подозревает руководителя предприятия нардепа-радикала в финансировании терроризма путем торговли продуктами питания на неподконтрольных Украине территориях ОРДЛО и в анексированном Россией Крыму.

"Пробачай, действуя умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, осуществлял деятельность, направленную на финансирование террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", руководители и участники которых совершают действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Таким образом он способствовал посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - заявил в суде начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко, выступление которого продемонстрировал в эфире сумской телеканал "Видикон", сообщает издание.

Представители прокуратуры утверждают, что компания семьи Сергея Рыбалки "Снэк-Экспорт" спонсировала терроризм в Украине и вела "бизнес на крови", поскольку уплаченные налоги от продажи продуктов питания шли в бюджет непризнанных "ДНР" и "ЛНР", а значит, - на оружие для боевиков. Сторона защиты сам факт бизнеса в ОРДЛО даже не отрицает. Однако адвокаты настаивают, что никаких террористов или террористических организаций на территории оккупированного Донбасса нет.

"Кроме национального законодательства могут признаваться такие организации террористическими и международными организациями. Они вносятся в соответствующий список. В отношении них применяются соответствующие санкции. Однако и на международном уровне указанные организации Украиной не инициировались о признании их террористическими. На данный момент фактически уже и на законодательном уровне зафиксировано, что "ЛДНР" не являются террористическими организациями", - неожиданно заявил в Апелляционном суде Виталий Наум – адвокат и защитник Дениса Пробачая.

Подобное искажение украинского законодательства и возражения террористической сущности так называемых "ЛДНР" вызвало искреннее возмущение представителей прокуратуры. Ведь ГПУ официально признала "ЛДНР" террористами еще в мае 2014 года.

"Нормами отечественного законодательства закреплено, что организация признается террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность сознательно, с ведома хотя бы одного из руководителей этой организации. То есть не требует дополнительного толкования очевидный факт противоправной террористической деятельности главарей "ДНР" и "ЛНР", - пояснил в суде прокурор Сергей Саенко.

Напомним, один из топ-менеджеров семейной компании нардепа Сергея Рыбалки Денис Пробачай был арестован 20 октября 2017 года по подозрению в сотрудничестве с боевиками и финансировании терроризма. В конце января этого года Заречный районный суд города Сумы продлил срок содержания под стражей до 30 марта 2018-го. В конце февраля Апелляционный суд Сумской области отклонил иск относительно изменения меры пресечения подозреваемому.

"Постановление следственного судьи Заречного районного суда города Сумы, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам следственного отдела управления СБУ в Сумской области о продлении срока содержания под стражей Пробачая Дениса Юрьевича до 10 часов 30 марта 2018 года, оставить без изменения, а апелляционные жалобы защитников Наума и Белухи – оставить без удовлетворения. Определение обжалованию в кассационном порядке не подлежит", - подытожил судебное заседание судья Апелляционного суда Сумской области Валерий Олийнык.

Как рассказали в своем телевизионном эфире журналисты сумского телеканала "Видикон", за всеми судебными заседаниями по делу арестованных топ-менеджеров нардепа-радикала внимательно следят общественные активисты, сообщает издание. После громких заявлений адвокатов задержанного Дениса Пробачая у присутствующих в зале ветеранов АТО возникло много претензий не только к защите обвиняемого, но и к депутатам Верховной Рады, которые до сих пор не закрепили законодательно террористический статус так называемых "ЛДНР" и их главарей. Что в результате приводит к манипуляциям адвокатов задержанного Пробачая и искажению ими очевидных истин, - говорят ветераны войны на Донбассе, сообщает издание.

"Позиция суда очень твердая. И даже 5 высокооплачиваемых высокопрофессиональных адвокатов не дают надежды Пробачаю выйти из-под стражи. То, что эти предприятия, которые напрямую поставляли продукцию в Луганской и Донецкой области, принадлежат семье народного депутата Сергея Рыбалки, - это уже не вызывает сомнений. Сегодня мы ответственно заявляем и обращаемся к правоохранительным органам, обращаемся к народным депутатам Украины, - каким образом до сих пор не признаны террористами боевики Луганской и Донецкой областей? Что вы там делаете в той Верховной Раде?", - заявил в комментарии журналистам телеканала "Видикон" общественный активист и участник АТО Олег Кравец.