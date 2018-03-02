Новые бригады армии Украины способны воевать с Россией — генерал

Начальник управления морально-психологического обеспечения Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-майор Олег Грунтковский заявил, что новые бригады нашей армии способны воевать с внешним врагом — Российской Федерацией.

У бойцов серьезная мотивация защищать свою страну не на словах, а на деле, рассказал он в интервью РБК-Украина.

"Я никогда не соглашусь с тем, что до начала военного конфликта на Донбассе (начался в апреле 2014-го) у нас в стране не было армии. Армия, конечно, была", — отметил собеседник.

По его словам, вопрос заключается в том, "на что она реально была способна, могла ли она защитить страну от внешней агрессии?". "Ответ будет отрицательным, потому что, как показали вызовы 2014-го года, в армии было множество проблем, начиная с системы управления, заканчивая материальным, медицинским, техническим, даже морально-психологическим обеспечением ВСУ", — добавил генерал.

"Важно понимать, что Украина всегда была ментально мирной страной, и все реформы ранее были нацелены на сокращение, как вооружения, так и личного состава. Сейчас армия выросла — мы "с нуля" создали более десяти новых бригад", — заявил начальник управления.

Грунтковский подчеркнул, что это не просто цифры. "Новые бригады способны воевать с внешним врагом — Россией. Кроме того, сейчас в Вооруженных Силах служат уже совсем другие люди. У них другая психология. Они четко осознают свою миссию. У них серьезная мотивация защищать свою страну не на словах, а на деле", — утверждает он.

"Ну и еще, конечно, изменилось отношение государства к армии. Как следствие, материально-техническое и социальное обеспечение значительно улучшилось, самое главное — возросло уважение и доверие украинского общества к нашим военным", — сказал собеседник.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко говорил, что наша армия должна быть готова к широкомасштабному наступлению России в любой момент, войска ведут подготовку к обороне государства.