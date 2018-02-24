В Генштабе назвали сроки возможной масштабной войны с Россией

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что армия должна быть готова к широкомасштабному наступлению России в любой момент.

"Эксперты определяют готовность России через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции, широкомасштабной агрессии в отношении Украины", — сказал он в интервью "Радио Свобода".

Муженко также отметил, что у Генштаба есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины — войска готовятся к обороне страны.

"Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Я имею в виду угроза военной агрессии в отношении Украины", — подчеркнул начальник Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее Муженко заявил, что на востоке нашей страны после завершения антитеррористической операции будет операция Объединенных сил.