Украинские пограничники задержали российский корабль: фото, видео

Корабль морской охраны "Госпогранслужбы" в части украинской акватории Азовского моря 25 марта задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом Российской Федерации (РФ).

Соответствующее сообщение в понедельник, 26 марта, опубликовали представители пресс-центра Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Согласно обнародованным ведомством данным, на борту находился экипаж из 10 человек. Их личности сейчас устанавливаются правоохранителями.

"Судно "НОРД" остановили за 15 миль от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены суднокоманды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь", - сообщили в ГСПУ.

На данный момент, судно с командой на борту корабля было отконвоировано в порт Бердянска. Во время осмотра "НОРДа" был обнаружен трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.

Напомним, ранее пограничники рассекретили новую схему финансирования боевиков "ДНР".