В Госпогранслужбе назвали число пропавших без вести украинских пограничников

Неопределенной остается судьба еще 4 ребят, сообщил Олег Слободян.
На сегодняшний день пропавшими без вести считаются четверо украинских пограничников, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
При этом он акцентировал внимание на отсутствии пленных пограничников.
"Сейчас нет ни одного пограничника в плену. Неопределенной остается судьба еще 4 ребят, которые считаются пропавшими без вести", – написал Слободян на своей странице в Facebook.
Напомним, 2 марта На Харьковщине состоялся обмен задержанных российских ФСБ-шников на похищенных украинских пограничников.
Россия передала Украине похищенных спецслужбами РФ возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 года украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака, Украина передала российской стороне задержанных летом 2017 года в Херсонской области военнослужащих пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.