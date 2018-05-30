В СБУ обнародовали видео задержания заказчика "убийства" Бабченко

Служба безопасности Украины показала видео задержания гражданина Г., который был организатором "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

На YouTube-канале СБУ обнародовано видео, как сотрудники спецслужб задерживают на улице пожилого мужчину.

Лицо задержанного на кадрах рассмотреть невозможно, его всегда показывают лишь со спины. Однако видно, что обвиняемый в заказе убийства Бабченко - это мужчина преклонных лет. Он одет в брюки и белую рубашку. В момент задержания он шел по улице с документами, а сотрудники СБУ в гражданском подошли к нему со спины и надели наручники.

Напомним, что вечером 29 мая полиция объявила, что российский журналист Аркадий Бабченко убит тремя выстрелами в спину, и опубликовала фоторобот убийцы.

Также СМИ писали, что накануне убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киев прибыл известный киллер ФСБ по кличке "Валидол".

Позже на пресс-конференции СБУ глава ведомства Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко было заранее спланированной инсценировкой, поскольку на журналиста российские спецслужбы планировали покушение.