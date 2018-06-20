Теперь полицию в Украине можно вызвать через мобильное приложение (видео)

Также можно оценить работу полицейских, определив их по номеру жетона, находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи и получать актуальные новости полиции.
Теперь вызвать полицию в Украине можно легко и просто; достаточно воспользоваться помощью мобильного приложения My Pol.
Как сообщает пресс-служба МВД, приложение My Pol дает возможность быстро вызвать наряд патрульной полиции благодаря функции SOS.
Также можно оценить работу полицейских, определив их по номеру жетона, находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи и получать актуальные новости полиции.
"Использование таких технологий позволит адекватно реагировать на угрозы и вызовы современности. В частности, деятельность правоохранительных органов станет более эффективной в сфере противодействия преступности, а также охраны публичного порядка и безопасности граждан", - говорится в сообщении.
Приложение доступно к загрузке через Google play и App Store.
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