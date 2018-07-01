В Ирпене активист обвинил полицейского в попытке откусить ему нос: видео

В Ирпене Киевской области активист "АвтоЕвроСилы" и журналист издания "Закон и контроль" Сергей Головатенко утверждает, что сотрудник полиции укусил его за нос.

Как сообщает "Портал Ирпеня", причиной инцидента стало то, что журналист попросил представиться сотрудников полиции, которые намеревались проверить документы у его знакомого.

По словам Головатенко, на законные требования патрульный ответил тем, что укусил его за нос на глазах у изумленных свидетелей. Он утверждает, что был вынужден обратиться за помощью к медикам, а теперь на носу у него остался след от укуса.

После инцидента сотрудники правоохранительных органов быстро скрылись с места происшествия, а Головатенко с коллегами по "АвтоЕвроСиле" решил добиваться справедливости в полиции. Активисты ночью собрали у отделения Ирпени целый митинг.

После нескольких часов разбирательств приехал ответственный по области лейтенант полиции Андрей Лысый и выдал распоряжение виновным членам экипажа полиции сдать табельное оружие и временно отстранить их от патрулирования.

Сотрудники уверяют, что активисты все преувеличивают и обещают предоставить видео с нагрудной камеры второго полицейского, который был участником инцидента.

Напомним, в Луцке произошла противоположная ситуация. В городе правоохранители преследовали водителя-нарушителя на авто Mercedes, после остановки злоумышленник укусил сотрудника полиции при составлении административного протокола.