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59 "двухсотых" и уничтоженная техника: ВСУ удачно поохотились на юге Украины

6 июня 2022, 07:40

Также в 3 разных населенных пунктах Херсонщины уничтожены 3️ полевых складов боеприпасов.

ВСУ удачно поохотились на юге Украины / УНИАН, скриншот

ВСУ успешно выполнили боевые задачи в южных регионах Украине. Было уничтожено десятки захватчиков.

Как сообщили в ОК "Юг", противник пытается улучшить свое положение, но, не преуспевая, укрепляется на оборонительных рубежах.

Так, за прошедшие сутки по нашим позициям врагом нанесен авиационный удар вертолетами Ка-52. В ответ по вражеским подразделениям нашей авиацией нанесено 3 поражения.

"Также, при выполнении огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями с учета боеспособных навсегда вычеркнуты 59 рашистов, танк и 6 других боевых машин, зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1", реактивная система залпового огня и самоходная гаубица "Гвоздика". Также в 3 разных населенных пунктах Херсонщины уничтожены 3️ полевых складов боеприпасов", - сообщили военные.

Читайте также28 оккупантов отправили в ад: ВСУ уничтожили на Запорожье 3 танка и 7 ББМ, взяли трофеиРанее в Луганской области украинские военные уничтожили вражеский склад. ВСУ устроили эффектное зрелище со взрывами и пламенем.

Также сообщалось, что российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях - Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.

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