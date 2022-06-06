59 "двухсотых" и уничтоженная техника: ВСУ удачно поохотились на юге Украины

Также в 3 разных населенных пунктах Херсонщины уничтожены 3️ полевых складов боеприпасов.
ВСУ успешно выполнили боевые задачи в южных регионах Украине. Было уничтожено десятки захватчиков.
Как сообщили в ОК "Юг", противник пытается улучшить свое положение, но, не преуспевая, укрепляется на оборонительных рубежах.
Так, за прошедшие сутки по нашим позициям врагом нанесен авиационный удар вертолетами Ка-52. В ответ по вражеским подразделениям нашей авиацией нанесено 3 поражения.
"Также, при выполнении огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями с учета боеспособных навсегда вычеркнуты 59 рашистов, танк и 6 других боевых машин, зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1", реактивная система залпового огня и самоходная гаубица "Гвоздика". Также в 3 разных населенных пунктах Херсонщины уничтожены 3️ полевых складов боеприпасов", - сообщили военные.
Читайте также28 оккупантов отправили в ад: ВСУ уничтожили на Запорожье 3 танка и 7 ББМ, взяли трофеиРанее в Луганской области украинские военные уничтожили вражеский склад. ВСУ устроили эффектное зрелище со взрывами и пламенем.
Также сообщалось, что российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях - Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.
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