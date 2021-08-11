УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

70% украинцев не считают себя "одним народом" с россиянами - новый опрос

11 августа 2021, 18:29
Прослушать новость
Остановить

Несогласие с тезисом про "один народ" выразили большинство жителей всех регионов Украины, говорят авторы опроса - социологи из авторитетного Центра Разумкова.

Украинцы
70% украинцев не считают себя "одним народом" с россиянами - опрос / УНИАН

70% украинцев не согласны с тезисом российского руководителя Владимира Путина о том, что русские и украинцы являются одним народом. 12,5% опрошенных поддерживают ее. Таковы результаты опроса социологов из Центра Разумкова.

"С высказанным в этой статье тезисом, что никакой исторической основы для представлений о отдельный украинский народ от российского не было и не могло быть, а выделения украинцев и белорусов как отдельных народов было результатом советской национальной политики, согласны 12,5% граждан Украины, не согласны 70% (17% не определились)", - сообщают в Центре Разумкова.

Несогласие с тезисом про "один народ" выразили большинство жителей всех регионов Украины: на Востоке не согласны с ней 52%, а согласны 22%, на Юге - не согласны 59%, зато 19% соглашаются. В Центре не согласились 74% опрошенных, а поддержали 12%, на Западе соответственно 90% и 0,4%.

В опросе приняли участие более 2 тысяч респондентов во всех регионах Украины ‒ кроме аннексированного Крыма и временно оккупированных районов Донбасса.

Читайте такжеРоссияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России - опрос

Реклама

Напомним, ранее, в конце июля нынешнего года в Сети появились данные нового опроса, который провели сотрудники социологической группы "Рейтинг".

55% опрошенных украинцев не согласились с изложенным в статье президента РФ Владимира Путина заявлением о том, что "русские и украинцы – один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству", 41% с этим утверждением согласны.

социологический опрос новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «70% украинцев не считают себя "одним народом" с россиянами - новый опрос». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень 2021 возвращается окрашивание волос в стиле 90-х и красивый медный цветВ моду на осень 2021 возвращается окрашивание волос в стиле 90-х и красивый медный цвет Помощник Ротару рассказал правду о силиконовой маске певицыПомощник Ротару рассказал правду о силиконовой маске певицы Катастрофа неминуема: в ООН заявили, что Земля нагревается рекордными темпамиКатастрофа неминуема: в ООН заявили, что Земля нагревается рекордными темпами "Война с РФ продолжается": в Минобороны отреагировали на скандал с фото Магучих"Война с РФ продолжается": в Минобороны отреагировали на скандал с фото Магучих День ветеринара в Украине: душевные поздравления и милые открытки к праздникуДень ветеринара в Украине: душевные поздравления и милые открытки к празднику

Последние новости

19:04

Люцифер 6 сезон - в новом трейлере показали главного врага Дьявола

19:02

Украина мчится в НАТО: Зеленский запустил стратегию до 2025 года по вопросам вступления в Альянс Видео

19:01

В ВОЗ рассказали об угрозе штамма "Йота" Видео

18:49

Участница Голосу країни Евгения Власова пошла на Танці з зірками 2021

18:39

"Метинвест" обновит автопарк Авдеевского коксохима: инвестиция превысит 30 миллионов

Реклама
18:29

70% украинцев не считают себя "одним народом" с россиянами - новый опрос

18:27

Не Ребров: СМИ назвали имя нового главного тренера сборной Украины по футболу Видео

18:20

Певица Юлия Санина интересно рассказала о добыче руды в Украине

18:20

Гороскоп на сегодня 11 августа для всех знаков Зодиака: сплетни, вещие сны или болезни Видео

18:15

Полнолуние в августе 2021: когда, что можно и нельзя делать

18:13

В Херсоне расстреляли кафе: есть пострадавшие

18:11

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника

18:07

Скандальный дрифт: Alyona Alyona со шваброй отмывает Софийскую площадь Видео

18:03

Меткомбинат "Азовсталь" планирует отремонтировать свои доменные печи до конца ноября

17:44

"Такие шаги взбесят нашего северного соседа": у Зеленского допустили размещение войск США в Украине

17:42

"Украинские вертолёты": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары Видео актуально

17:39

Как отправить "перезвони мне" на Лайф, Киевстар и Водафон

17:20

В небе над столицей летали истребители: люди в панике Видео

17:15

"Пуглив и все время прячется": в метро Киева третьи сутки ищут кота, сбежавшего из клетки

17:10

Северный поток-2 и Донбасс: в ОП рассказали, о чем Меркель будет говорить с Зеленским Видео

Реклама
17:02

Как купить арбуз без нитратов: назван простой способ Видео

17:02

Газпром достроил морской участок Северного потока-2: по первой нитке трубопровода пустили газ

16:53

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине выше, чем в Европе и мире - Ляшко Видео

16:44

В новом регионе Украины подтвердили случаи инфицирования штаммом "Дельта"

16:22

В Украину ворвется антициклон Elfi: синоптики предупредили об опасности Видео

16:21

Решила позагорать: под киевской церковью лежала обнаженная женщина Видео

16:00

Силы ПВО США в Украине: в России разразились обвинением в адрес Киева и Вашингтона

15:56

Родители таскали ребенка по знахарям: в Чернигове от страшных ожогов умерла 2-летняя девочка Видео

15:53

Украинские звезды рассказали о процессе производства стали в видеопроекте "Метинвеста"

15:22

Учителям поднимут зарплаты: какие педагоги получат 20% к окладу Видео

15:06

Продление карантина в Украине до 1 октября: какие ограничения действуют в стране Видео

14:58

В Луцке в СИЗО умер мужчина, который зверски зарубил топором жену и дочь Видео

14:15

Самый вкусный маринованный болгарский перец на зиму: простой рецепт приготовления Видео

14:14

Назвали знаменитых исполнителей и группы, которые отказались от концерта на День Независимости

14:05

Украина под угрозой резкой вспышки COVID-19: ученые назвали новый сценарий заболеваемости

14:02

Солистка Kazka Александра Зарицкая объяснила, что значит ее квир-признание Видео

13:48

В Украине официально объявили о продлении карантина до 1 октября

13:30

Умерла дочь Альфреда Хичкока Патрисия Хичкок О'Коннел

13:28

В Украине изменили тарифы на электроэнергию для населения Видео

13:02

Иван Выговский стал новым главой полиции Киева вместо Андрея Крищенко

Реклама
12:58

Водафон – как проверить счет легче всего

12:44

Руководство Софийского заповедника намекнуло, что разрешение на гонку может быть поддельным Видео

12:19

Украинка стала жертвой вакцинации: глава Национальной медицинской палаты раскрыл неожиданные детали

11:48

Как выбрать модный рюкзак для старшей школы Видео новости компании

11:40

Кубраков хочет превратить "Укрзализныцю" из "монстра" в эффективную компанию - СМИ

11:36

Смерть киевлянки после прививки вакциной Moderna: врач указал на два важных фактора Видео

11:32

Грозы, град и шквалы накроют часть Украины: под ударом – пять областей на юго-востоке страны

11:23

"Большая стройка" Зеленского до октября восстановит маршрут к озеру Свитязь

11:06

Анна Богдан раскрыла свой главный секрет красоты и успеха

10:48

Локдауны и запреты для непривитых: инфекционист спрогнозировал, как Украина будет бороться с COVID Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять