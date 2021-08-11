70% украинцев не считают себя "одним народом" с россиянами - новый опрос

70% украинцев не считают себя "одним народом" с россиянами - опрос / УНИАН

70% украинцев не согласны с тезисом российского руководителя Владимира Путина о том, что русские и украинцы являются одним народом. 12,5% опрошенных поддерживают ее. Таковы результаты опроса социологов из Центра Разумкова.

"С высказанным в этой статье тезисом, что никакой исторической основы для представлений о отдельный украинский народ от российского не было и не могло быть, а выделения украинцев и белорусов как отдельных народов было результатом советской национальной политики, согласны 12,5% граждан Украины, не согласны 70% (17% не определились)", - сообщают в Центре Разумкова.

Несогласие с тезисом про "один народ" выразили большинство жителей всех регионов Украины: на Востоке не согласны с ней 52%, а согласны 22%, на Юге - не согласны 59%, зато 19% соглашаются. В Центре не согласились 74% опрошенных, а поддержали 12%, на Западе соответственно 90% и 0,4%.

В опросе приняли участие более 2 тысяч респондентов во всех регионах Украины ‒ кроме аннексированного Крыма и временно оккупированных районов Донбасса.

Читайте такжеРоссияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России - опрос

Реклама

Напомним, ранее, в конце июля нынешнего года в Сети появились данные нового опроса, который провели сотрудники социологической группы "Рейтинг".

55% опрошенных украинцев не согласились с изложенным в статье президента РФ Владимира Путина заявлением о том, что "русские и украинцы – один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству", 41% с этим утверждением согласны.