90 гривен за 200 грамм кокосового и 34 за кг обычного: цены на сахар в Украине "ползут" вверх

Сахар дорожает в Украине / УНИАН

В Украине стремительно дорожать сахар. По прогнозам специалистов, цены на него вырастут на 10% до конца этого года. Сейчас килограмм сахара стоит около 27 гривен, но цены постепенно ползут вверх.

Эксперты говорят, что сахар дорожает из-за того, что началась продажа продукта из нового урожая и нового цикла варки. В следующем году сахар вряд ли будет стоить дешевле 27 гривен, пишут "Українські новини".

Сколько сейчас стоит сахар в крупнейших торговых сетях?

Сейчас сахар в самой бюджетный торговой сети — АТБ — продается по цене от 25 до 33 гривен за килограмм.

В сети "Эко-маркет" сахар-песок продается на развес по 24,90 гривен за килограмм, а белый сахар — по 26.90 гривен за килограмм. Фасованный сахар здесь дороже — 28,90 гривен за всего 800 грамм.

В магазинах Varus килограмм сахара можно купить за 25,30 гривен за килограм — и это по скидке. 5 килограмм сахара торговой марки "Выгода" стоит 133 гривен за кг. А вот кокосовый сахар можно приобрести за почти 90 гривен - такая стоимость 200 грамм продукта.

Реклама

В "Сильпо" килограмм белого сахара стоит 27,29 гривен за кг. Есть товар чуть дороже — 34,29 гривен за кг.

Читайте такжеМедик пояснила, к чему приводит тело полный отказ от сахараПрактически такие же цены в сети Novus. Сахар белый торговый маркой "Marka Promo" стоит 27,29 гривен за килограмм. Торговая марка "Хуторок" продает свой продукт дороже – по 33,99 гривен за 800 грамм продукта.

В сети "Метро" встречаем сахар по 27,20 гривен за килограмм, но если брать его в упаковке по 3 кг, то он будет стоить 85,50 гривен за килограмм.

То есть сейчас торговые сети уже продают сахар по цене, которую прогнозируют эксперты на следующий год.

От мирового лидера по экспорту до импортера - почему в Украине дорожает сахар?

Ранее отечественные сахарные заводы ежегодно производили более 2 млн т продукции, а до обретения независимости — свыше 5 млн тонн. Сейчас же его производство сократилось вдвое. При этом Институт аграрной экономики утверждает, что Украина по-прежнему в первой десятке стран по объему выращивания сахарной свеклы и производства сахара.

"Сахарная отрасль в последние годы демонстрировала отрицательную рентабельность. Посевные площади сокращались, сахарные заводы закрывались, бизнес находился в стагнации. А в 2021 году страна впервые за долгое время столкнулась с вопросом импорта сахара", — передает слова директора "Научно-практического центра свеклосахарного производства" Александра Коротынского ukragroconsult.