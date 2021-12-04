УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

90 гривен за 200 грамм кокосового и 34 за кг обычного: цены на сахар в Украине "ползут" вверх

4 декабря 2021, 17:44
Прослушать новость
Остановить

Украина уже начала импортировать сахар с других стран.

сахар
Сахар дорожает в Украине / УНИАН

В Украине стремительно дорожать сахар. По прогнозам специалистов, цены на него вырастут на 10% до конца этого года. Сейчас килограмм сахара стоит около 27 гривен, но цены постепенно ползут вверх.

Эксперты говорят, что сахар дорожает из-за того, что началась продажа продукта из нового урожая и нового цикла варки. В следующем году сахар вряд ли будет стоить дешевле 27 гривен, пишут "Українські новини".

Сколько сейчас стоит сахар в крупнейших торговых сетях?

Сейчас сахар в самой бюджетный торговой сети — АТБ — продается по цене от 25 до 33 гривен за килограмм.

В сети "Эко-маркет" сахар-песок продается на развес по 24,90 гривен за килограмм, а белый сахар — по 26.90 гривен за килограмм. Фасованный сахар здесь дороже — 28,90 гривен за всего 800 грамм.

В магазинах Varus килограмм сахара можно купить за 25,30 гривен за килограм — и это по скидке. 5 килограмм сахара торговой марки "Выгода" стоит 133 гривен за кг. А вот кокосовый сахар можно приобрести за почти 90 гривен - такая стоимость 200 грамм продукта.

Реклама

В "Сильпо" килограмм белого сахара стоит 27,29 гривен за кг. Есть товар чуть дороже — 34,29 гривен за кг.

Читайте такжеМедик пояснила, к чему приводит тело полный отказ от сахараПрактически такие же цены в сети Novus. Сахар белый торговый маркой "Marka Promo" стоит 27,29 гривен за килограмм. Торговая марка "Хуторок" продает свой продукт дороже – по 33,99 гривен за 800 грамм продукта.

В сети "Метро" встречаем сахар по 27,20 гривен за килограмм, но если брать его в упаковке по 3 кг, то он будет стоить 85,50 гривен за килограмм.

То есть сейчас торговые сети уже продают сахар по цене, которую прогнозируют эксперты на следующий год.

От мирового лидера по экспорту до импортера - почему в Украине дорожает сахар?

Ранее отечественные сахарные заводы ежегодно производили более 2 млн т продукции, а до обретения независимости — свыше 5 млн тонн. Сейчас же его производство сократилось вдвое. При этом Институт аграрной экономики утверждает, что Украина по-прежнему в первой десятке стран по объему выращивания сахарной свеклы и производства сахара.

"Сахарная отрасль в последние годы демонстрировала отрицательную рентабельность. Посевные площади сокращались, сахарные заводы закрывались, бизнес находился в стагнации. А в 2021 году страна впервые за долгое время столкнулась с вопросом импорта сахара", — передает слова директора "Научно-практического центра свеклосахарного производства" Александра Коротынского ukragroconsult.

Автор: Сергей Кущ
viber
сахар цены на продукты
Сейчас вы просматриваете новость «90 гривен за 200 грамм кокосового и 34 за кг обычного: цены на сахар в Украине "ползут" вверх». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минутВкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минут Гороскоп на сегодня 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманГороскоп на сегодня 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обман Гороскоп Таро на декабрь 2021: Овнам – зависть, Весам – фатальные ошибки, Стрельцам - авантюрыГороскоп Таро на декабрь 2021: Овнам – зависть, Весам – фатальные ошибки, Стрельцам - авантюры Большая прибыль, исполнение мечты и избавление от болезни: гороскоп для Стрельцов на 2022 годБольшая прибыль, исполнение мечты и избавление от болезни: гороскоп для Стрельцов на 2022 год
17:54

Минск обвинил Киев в нарушении воздушного пространства военным вертолетом

17:44

90 гривен за 200 грамм кокосового и 34 за кг обычного: цены на сахар в Украине "ползут" вверхВидео

17:33

Переговоры Байдена с Путиным: в Кремле назвали датуВидео

17:22

Гороскоп на завтра 5 декабря 2021: Тельцам – удачные совпадения, Стрельцам – неприятностиВидео

16:51

Украину атакует снежный "Армагеддон": когда и где ждать удара непогодыВидео

Реклама
16:26

Украинцы останутся без зарплат до конца карантина за уклонение от вакцинации против COVID-19Видео

16:20

Приметы на 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день и как не попасть в бедуВидео

16:10

Самые модные женские стрижки 2022, которые помогут открыть новую страницу в жизниФото

15:49

Доллар по 60 гривен: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причинуВидео

15:44

Самая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественнымВидео

15:02

Компания "Метинвест" заплатила 1,1 миллиарда долларов налогов за январь-сентябрь 2021 года

14:57

Харьковчанка оригинально "проучила" наглеца, который нарушил ПДДВидео

14:57

Копам хотят разрешить подрабатывать: в МВД объяснили, где и когдаВидео

14:48

Под Одессой строят зеркальный туалет за 3 млн бюджетных гривен - как он выглядит

14:37

Капитальные инвестиции "Метинвеста" за девять месяцев выросли на 79%

14:30

Тысяча за вакцинацию: у Зеленского объяснили, почему деньги не дадут на рукиВидео

14:09

Списали все деньги по "придуманной задолженности": клиент ПриватБанка остался без гроша

13:41

Нападение России на Украину планируется в три этапа, цель захвата включает Киев - BildВидео

13:29

Отвергнутый Холостячкой Огневич Дмитрий Шевченко впервые высказался о ее решении

13:15

Деньги потекут рекой и наступит полоса везения - что обещает Овнам гороскоп на 2022 год

Реклама
12:26

Умер еще в Одессе: в Турцию прибыло судно с телом украинского моряка

12:20

Турция продаст Украине еще больше 20 дронов Bayraktar - BloombergВидео

12:14

Украинцы массово бегут на заработки в Польшу: сколько они там получаютВидео

11:54

Холостячка Огневич шокировала выбором в финале шоу, в Сети переполох: "променять Диму на это..."

11:45

Популярность, покупка квартиры и карьерный взлет: Таро прогноз для Овнов на 2022 годВидео

11:43

"Я люблю и готова кричать на весь мир": стало известно, за кого Злата Огневич выходит замуж

10:37

Зимнее чудо: в Одессе в начале декабря зацвела сакураВидео

10:32

В Украине начали продавать новогодние елки: во сколько обойдется живое дерево

10:08

"Горжусь тем, что я - русская": учительница лицея в Киеве отчитала ученика за просьбу говорить на украинском

10:00

Игра на повышение: чем опасны угрозы Путина по НАТО для Украины и будут ли новые санкции

09:28

В Хмельницкой области отец жестоко бил своих маленьких детей раскаленной кочергой

09:25

Леся Никитюк в белом бикини похвасталась сочными формами и стройными ножками

08:52

Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабряВидео

08:40

Приметы на 4 декабря: никогда не делайте этого на Введение во Храм Пресвятой БогородицыВидео

08:36

Гороскоп на сегодня 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманВидео

08:33

Хитрый итальянец явился на прививку от коронавируса с силиконовой рукой

08:30

Секреты способностей гуцульских мольфаров и предсказания о процветании Украины: что покажут в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

08:22

Коронавирус в Украине 4 декабря: число новых выявленных больных за сутки упало до 13,2 тысячиВидео

08:00

Встреча Зеленского и Путина станет прорывом: Украина ждет первой "огромной победы" над РоссиейВидео

07:58

Байден не признал "красные линии Кремля" и пообещал провести "долгий разговор" с ПутинымВидео

Реклама
07:45

Народ мысленно давно не здесьмнение

07:27

Кремль планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных - WPВидео

07:20

Принесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способ

07:10

Танки Москвы наткнутся на ПТРК Javelin и ПВО США: эксперт объяснил крах военной атаки РФ на УкраинуВидео

06:28

Путин нагоняет панику на Запад, чтобы получить реванш за Холодную войнумнение

05:28

Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыВидео

05:14

Голая звезда Женского Квартала загипнотизировала поклонников роскошным телом

05:12

Ударит мороз, завалит снегом: украинцев предупредили об атаке трех циклоновВидео

04:52

Проще некуда: как очистить чугунную, керамическую и сковородку с антипригарным покрытием

04:22

В них верят даже богачи: какие вещи привлекут невероятную удачу и богатство в 2022 годуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять