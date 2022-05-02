Ад под Киевом: орки насиловали 15-летнюю девочку на глазах умирающей матери

Волонтер рассказал о зверствах оккупантов на Киевщине / УНИАН

На временно оккупированных территориях Киевской области войска РФ убивали и насиловали мирных жителей, а также занимались мародерством.

Об этом в интервью изданию Гордон рассказал бывший журналист из Казахстана Константин Гудаускас, который после начала вторжения стал волонтером на Киевщине.

По его словам, он развозил гуманитарку по Ворзелю, перебрасывая пакеты с продуктами через заборы домов, где еще оставались люди.

"Вернулся, сел в машину, тронулся с места и понял, что не один в салоне. Обернулся и увидел вжавшееся в пол маленькое тело и замученные глаза девочки, полные слез: "Спасите меня, пожалуйста", — говорит он.

Волонтер говорит, что не помнит, как добрался до Киева, поскольку ехать ему пришлось около трех часов. По пути девочка рассказывала о том, как оккупанты ворвались в их дом и подстрелили ее маму, отчего та медленно истекая кровью умирала еще два дня. Все это время 15-летнюю девочку насиловали на ее глазах.

"Это были не чеченцы, а русские. 20-летние пацаны. Они говорили, что так будут поступать со всеми украинскими женщинами, чтобы они больше никогда не рожали украинских детей", — рассказывает Гудаускас.

Когда девочка теряла сознание, ее обливали холодной водой и продолжали насиловать. Однажды оккупанты дорвались до одного из винных погребов и напились так, что забыли связать свою жертву. Тогда она и сбежала и запрыгнула в первую попавшуюся машину. В настоящее время ребенка отправили в Европу на реабилитацию.

"Эта история убила во мне человечное отношение к русским. До этого я думал, что не все они одинаковые, есть какие-то нормальные. Но итог этой войны для меня однозначен: нормальных русских просто нет", — отметил волонтер.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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